Liguria, Tutor Digitali contro le truffe agli anziani in tutti i 19 Distretti Sociosanitari

L'iniziativa è sostenuta da Regione Liguria che, oltre ad aver destinato al progetto le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali previste dall'art. 72 del D.Lgs. 117/2017, partecipa al più ampio sostegno regionale al Patto di Sussidiarietà Anziani "Ben...Essere in Liguria". In questo quadro si inserisce anche il potenziamento disposto con il Decreto del Dirigente n. 3325 del 30 aprile 2026, che ha destinato ulteriori risorse regionali per rafforzare le attività di prevenzione delle truffe e di tutela delle persone anziane. Tale incremento si aggiunge alla compartecipazione regionale già prevista, portando l'investimento complessivo della Regione Liguria sul Patto a 230.000 euro e confermando il sostegno all'intera progettualità "Ben...Essere in Liguria", all'interno della quale si sviluppa anche il percorso dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane.



Dopo l'importante iniziativa #ANTITRUFFADAY, svoltasi lo scorso 18 giugno presso la Sala del Consiglio Metropolitano di Palazzo Spinola, a Genova - aperta dal Prefetto di Genova, dott.ssa Cinzia Torraco, e dai saluti istituzionali della Vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, saranno attivi, da metà luglio fino a settembre, i giovani Tutor Digitali provenienti dagli istituti superiori liguri a indirizzo informatico. La loro mission estiva è quella di prestare aiuto “on demand” agli anziani liguri. Ce ne sarà uno in ognuno dei 19 Distretti Sociosanitari e sarà a disposizione per chiarire, supportare e fornire informazioni utili agli anziani su semplice chiamata dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30, al seguente numero: 010 5958106, organizzando anche piccoli momenti formativi in collaborazione con i distretti, come da calendario allegato relativo alla seconda metà del mese di luglio.



Un momento di confronto intergenerazionale per condividere le nuove tecnologie e per rinfrescare la memoria delle persone anziane in un’estate torrida, allenandole, incontro dopo incontro, a riconoscere, evitare e neutralizzare i pericoli delle truffe.



I giovani che hanno preso parte alle attività formative insieme agli operatori sono ora pronti a dare il proprio contributo. Le attività di prevenzione digitale saranno accompagnate, grazie alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, da veri e propri laboratori in una sorta di “settembrata” anti-Truffa condotti insieme agli esperti dell'Arma.



Anche Tale attività si svolgerà sull'intero territorio regionale sempre coinvolgendo tutti i 19 Distretti Sociosanitari (DSS) della Liguria.



Gli incontri con i giovani tutor digitali e con i Carabinieri hanno l'obiettivo di rafforzare le competenze digitali e aumentare la consapevolezza sui principali rischi legati alle truffe online e in presenza, alle frodi finanziarie e ai tentativi di raggiro sempre più diffusi con ogni mezzo digitale e non.



Un impegno reso ancora più urgente dai dati emersi durante l'#ANTITRUFFADAY: in Liguria nel 2025 si sono registrati 935 casi di truffe informatiche, con danni per oltre 9,5 milioni di euro, in gran parte concentrati nella sola provincia di Genova (circa 600 casi, in aumento del 10% rispetto al 2024).



Le attività di tutoraggio intergenerazionale - pensate per affiancare le persone anziane che necessitano di un supporto personalizzato - partite l'8 luglio nel DSS 12, il 9 luglio nel DSS 18 e il 10 luglio nel DSS 9 proseguiranno per tutto il mese e i primi di agosto.



Le persone interessate possono consultare le prossime date e prenotarsi agli incontri formativi tramite il seguente link:

https://www.assoutenti.liguria.it/truffe-agli-anziani-tutor-digitali-liguria/.



L'iniziativa punta a raggiungere il maggior numero possibile di cittadini anziani su tutto il territorio ligure, promuovendo sicurezza digitale, inclusione e dialogo tra generazioni.



