Elaborazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria: lavoro in provincia di Imperia, oltre duemila assunzioni previste a luglio

Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese imperiesi nel mese di luglio 2026, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo luglio-settembre 2026. Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 2.030 le entrate complessive programmate nel mese di luglio in provincia di Imperia. In Liguria, nello stesso mese, le previsioni occupazionali si attestano sulle 13.600 unità, mentre a livello nazionale sono 568mila i lavoratori ricercati dalle imprese. Sono invece 4.410 le entrate previste nell’Imperiese nel periodo luglio-settembre 2026, a conferma di una domanda di lavoro che continua a essere sostenuta soprattutto durante la stagione estiva.

Analizzando nel dettaglio il mese di luglio, si rileva che in provincia di Imperia nel 20% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’80% saranno a termine, attraverso contratti a tempo determinato o altre formule con durata predefinita. Le assunzioni si concentreranno per l’83% nel settore dei servizi e per l’80% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Soltanto il 7% delle opportunità sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota inferiore alla media nazionale che si attesta al 13%. Le imprese segnalano inoltre una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato: in 41 casi su 100 prevedono infatti problemi nel trovare i profili richiesti.

L’indagine evidenzia anche una particolare attenzione verso i giovani. Il 39% delle assunzioni previste interesserà infatti lavoratori con meno di 30 anni, mentre il 27% riguarderà personale immigrato. Per quanto riguarda il livello di istruzione, il 5% delle entrate programmate sarà destinato a personale laureato. Le tre figure professionali maggiormente richieste concentreranno il 63% delle opportunità complessive offerte dal mercato del lavoro provinciale. Inoltre, per il 41% delle posizioni disponibili viene richiesta una precedente esperienza professionale specifica o maturata nello stesso settore. Le imprese che prevedono di effettuare assunzioni nel mese di luglio rappresentano il 21% del totale delle aziende presenti sul territorio.

Entrando nel dettaglio dei comparti economici, il settore che esprime il maggiore fabbisogno occupazionale è quello dei servizi di alloggio, ristorazione e attività turistiche, con 910 ingressi programmati. Seguono i servizi alle persone con 330 assunzioni previste, il commercio con 290, le costruzioni con 140 e le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco con 70. Numeri che confermano il ruolo centrale del turismo nell’economia provinciale e la forte incidenza delle attività legate all’accoglienza durante i mesi estivi.

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rappresenta uno dei principali strumenti di monitoraggio dell’andamento del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali espressi dalle imprese italiane.