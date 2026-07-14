Sanremo: il Grand Hotel des Anglais finalmente si aggiudica all'asta l'intero quinto piano

Si apre una nuova fase per uno degli alberghi simbolo di Sanremo. Con l'aggiudicazione all'asta, avvenuta venerdì scorso, del quinto piano dello storico Grand Hotel des Anglais, la proprietà ha infatti acquisito anche la porzione dell'immobile che, per una complessa vicenda, non era ancora di sua titolarità, pur essendo utilizzata all'interno della struttura. Un passaggio atteso da tempo, che mette definitivamente ordine nella situazione patrimoniale dello storico edificio di Corso Imperatrice e consente ora di programmare gli investimenti. L'obiettivo della società è quello di estendere il piano di rinnovamento anche all'ultimo piano dell'albergo, completando il percorso di riqualificazione già avviato negli ultimi anni.

Il quinto livello sarà interessato da un importante intervento che porterà alla realizzazione di camere completamente rinnovate, con standard moderni e soluzioni pensate per rispondere alle esigenze del turismo internazionale, mantenendo al tempo stesso il fascino storico che caratterizza uno degli hotel più rappresentativi della Belle Époque sanremese. L'acquisizione rappresenta un tassello fondamentale per il futuro del Grand Hotel des Anglais, che potrà così gestire finalmente in maniera unitaria tutti e cinque i piani della struttura, pianificando gli interventi senza più limitazioni legate alle precedenti vicende proprietarie.

Negli ultimi anni l'hotel ha già avviato un significativo percorso di rilancio, con interventi di ristrutturazione delle camere, il potenziamento dell'offerta benessere e nuovi investimenti dedicati all'accoglienza e ai servizi per gli ospiti. L'acquisizione del quinto piano consentirà ora di completare questo processo, dando continuità al progetto di valorizzazione di una delle strutture ricettive storiche più conosciute della Riviera. Per il Grand Hotel des Anglais si tratta quindi non soltanto di un'importante operazione immobiliare, ma anche dell'inizio di una nuova fase di sviluppo che permetterà di valorizzare appieno l'intero edificio, rafforzandone il posizionamento nel panorama dell'ospitalità di qualità della Città dei Fiori.