Sanremo celebra il 14 luglio al mercato annonario (Foto e video)

Si è svolta questa mattina, al mercato annonario, una cerimonia in occasione del 14 luglio, festa nazionale francese, alla quale hanno preso parte il sindaco Alessandro Mager e gli assessori Alessandro Sindoni e Silvana Ormea.

L’evento ha sottolineato il profondo legame storico, culturale e di vicinato tra la comunità sanremese e quella d’oltreconfine: "Tra noi e la Francia c'è un rapporto di bellissima amicizia. Mia mamma stessa è nata a Mentone, quindi lo sento particolarmente. Celebriamo questo rapporto in una struttura storica come il mercato annonario" ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager.

La ricorrenza ha assunto una sfumatura di particolare commozione poiché ricorre il decimo anniversario del tragico attentato avvenuto sulla Promenade des Anglais a Nizza durante i festeggiamenti nazionali del 14 luglio, che provocò oltre 80 morti e più di 400 feriti. "Volevamo festeggiare questo legame, anche se oggi ricorre l'anniversario dell'attentato a Nizza. Un momento difficile, ma che esprime ulteriormente la vicinanza tra di noi", ha sottolineato l'assessore Alessandro Sindoni.

Nel corso della cerimonia, i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e le autorità presenti hanno osservato un momento di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime del terribile attentato, esprimendo la vicinanza della città di Sanremo alla comunità di Nizza.

L’iniziativa ha voluto riaffermare la solidarietà in un luogo di incontro quotidiano e di vita cittadina come il mercato annonario, uno dei siti della nostra città maggiormente apprezzati dai turisti francesi.

Nei giorni scorsi, inoltre, l’amministrazione comunale ha predisposto l’installazione di diverse bandierine Italia-Francia al mercato e nelle vie del centro, di dodici pannelli con scritte in lingua francese all’interno del mercato annonario e di cinquemila sacchetti bianchi personalizzati con il logo del Comune di Sanremo.

"Permettetemi intanto di ringraziare gli uffici per l'impegno profuso per la giornata di oggi. I francesi muovono circa il 60% della nostra economia e siamo fortunati in tal senso", ha dichiarato l'assessore Silvana Ormea, che ha inoltre rivolto un ringraziamento agli esercenti del mercato per la collaborazione.

Una serie di iniziative che si inseriscono nell’ambito delle azioni di promozione turistica e culturale, volte a rafforzare ulteriormente i rapporti con i territori d’oltreconfine, uniti da relazioni commerciali, economiche e turistiche consolidate, come dimostrano la presenza della clientela francese nelle strutture ricettive cittadine, la vicinanza con l’aeroporto di Nizza, determinante per una città internazionale come Sanremo, e l’esportazione del Made in Italy nel territorio francese.