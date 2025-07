Amaie Energia premia i Comuni virtuosi del bacino sanremese: 100mila euro in arrivo per la gestione rifiuti, differenziata al 63%

Amaie Energia e Servizi ha concluso l’analisi dei dati relativi alla raccolta differenziata nel triennio 2022–2024 nei 18 Comuni del comprensorio sanremese, registrando risultati nettamente positivi. Il dato di bacino 2024 supera il 63%, in costante crescita e vicino all’obiettivo normativo del 65%. L’analisi è stata approvata oggi pomeriggio dall’Assemblea dei Sindaci del bacino, presieduta da Matteo Orengo, Sindaco di Badalucco.

Sul piano economico, i risultati di bilancio favorevoli permettono alla società di restituire valore ai territori. Su proposta dei Consiglieri Tiziana Ramoino e Mauro Albanese, rappresentanti dei piccoli Comuni, il Consiglio di Amministrazione presieduto da Sergio Tommasini ha approvato una retrocessione complessiva di 100.000 euro, da destinare ai Comuni soci.

Le risorse verranno assegnate secondo criteri oggettivi, valorizzando l’efficienza gestionale e i risultati ambientali raggiunti da ciascun Comune. Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso il territorio e di un modello di governance pubblica virtuosa e responsabile.

Per dare un’idea dell’impatto, un Comune come Bajardo potrà beneficiare di un risparmio pari a circa un mese e mezzo di servizio annuo, mentre per Terzorio la retrocessione corrisponderà a un risparmio equivalente a tre mesi di gestione.

Tiziana Ramoino, Consigliere di Amaie Energia e Servizi: “Il lavoro svolto negli ultimi anni, unito ai buoni risultati economici, ci ha permesso di attivare questa forma di retrocessione, pensata in particolare per sostenere i Comuni più piccoli. È un segnale di vicinanza concreta al territorio servito”.

Mauro Albanese, Consigliere di Amaie Energia e Servizi: “Sono soddisfatto di aver portato questa proposta all’attenzione del Consiglio, trasformandola in una misura concreta a beneficio dei Comuni del comprensorio. Questa retrocessione contribuirà ad alleggerire i costi mensili legati al servizio di raccolta e spazzamento. Per i piccoli Comuni rappresenta un supporto importante”.

Matteo Orengo, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci: "A nome dei Sindaci dei Comuni del Bacino Sanremese dei Rifiuti ringrazio e plaudo all'iniziativa di Amaie Energiae Servizi che con la retrocessione di una quota di 100.000 euro dà un segnale importante ai tutti i cittadini. Premiare l'impegno dei nostri cittadini a differenziare significa dare più stimoli a migliorare ulteriormente. Mi complimento con i colleghi Sindaci per aver raggiunto livelli di differenziazione importanti; qualche Comune deve ancora migliorare ma i trend sono tutti positivi".