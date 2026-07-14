Sanremo, il sindaco Alessandro Mager incontra il nuovo amministratore unico di Riviera Trasporti

Il sindaco Alessandro Mager ha ricevuto oggi il neo amministratore unico della Riviera Trasporti Marco Prestileo. L’incontro giunge a pochi giorni dalla sua nomina nella società avvenuta lo scorso 25 giugno.

Durante l’incontro è stata analizzata la situazione del trasporto pubblico locale nell’ambito del tessuto urbano cittadino e di collegamento con le frazioni e le realtà limitrofe. Nell’occasione il sindaco Alessandro Mager ha riportato le numerose criticità che quotidianamente vengono segnalate sul servizio da parte dell’utenza sanremese, soprattutto in merito a corse in ritardo o addirittura saltate.

Da parte dell’amministratore unico Marco Prestileo, che ha ricordato come la società stia affrontando la fase concordataria, è stata garantita la massima disponibilità ad affrontare le varie problematiche evidenziate, in uno spirito di collaborazione, per giungere a soluzioni a beneficio della collettività.