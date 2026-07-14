Palestre scolastiche, la Provincia apre il bando per l'assegnazione degli spazi alle associazioni sportive nel 2026/2027

La Provincia di Imperia ha approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi sportivi nelle palestre scolastiche di competenza provinciale per l'anno scolastico 2026/2027. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Infrastrutture, Scuole, Ambiente e Patrimonio, dà il via alla procedura che consentirà ad associazioni e società sportive di utilizzare gli impianti in orario extrascolastico. L'iniziativa si inserisce nel quadro della normativa nazionale "Palestre Aperte" e punta a favorire una più ampia fruizione delle strutture scolastiche da parte della collettività, valorizzando lo sport come strumento di inclusione, socialità e promozione del benessere.

Le richieste potranno essere presentate da istituzioni scolastiche, enti pubblici, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, oltre ad altri organismi associativi che operano nell'ambito dello sport e del tempo libero. Restano invece esclusi i soggetti privi dei requisiti previsti per contrattare con la pubblica amministrazione e le organizzazioni che svolgono attività a scopo di lucro. La Provincia precisa inoltre che le domande già trasmesse prima della pubblicazione dell'avviso non saranno prese in considerazione e dovranno quindi essere ripresentate secondo le modalità indicate nel bando.

Le strutture messe a disposizione comprendono la palestra dell'ITI "Galilei", quelle dei licei Vieusseux e dell'istituto Ruffini a Imperia, la palestra e il campo sportivo dell'istituto Colombo di Arma di Taggia, oltre alla palestra e alle aree esterne del liceo Aprosio di Ventimiglia. Gli impianti saranno disponibili, nella maggior parte dei casi, dal lunedì al venerdì a partire dalle 17, oltre che nei fine settimana, con l'eccezione della palestra del Ruffini dove l'utilizzo inizierà dalle 18.00. Le tariffe orarie varieranno da 7 a 12 euro, in base alla struttura assegnata.

Per ottenere la concessione sarà necessario presentare un'apposita domanda corredata da tutta la documentazione richiesta. Oltre ai dati dell'associazione e al calendario di utilizzo, particolare attenzione viene riservata agli aspetti legati alla sicurezza antincendio. Le associazioni dovranno infatti dimostrare di disporre di una squadra antincendio adeguatamente formata, del piano di emergenza, della valutazione dei rischi e del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), predisposto in collaborazione con l'istituto scolastico. La documentazione già depositata in passato potrà essere riutilizzata soltanto se ancora valida e non modificata.

L'assegnazione degli spazi sarà disciplinata attraverso una convenzione sottoscritta tra Provincia, istituto scolastico e soggetto assegnatario. Il pagamento delle tariffe costituirà condizione indispensabile per la firma dell'accordo e per l'effettivo utilizzo della palestra. L'avviso richiama inoltre gli obblighi a carico dei concessionari, che dovranno garantire apertura e chiusura degli impianti, vigilanza, pulizia dei locali, copertura assicurativa e rispetto delle norme previste dal regolamento provinciale. La Provincia si riserva infine la facoltà di modificare o sospendere i calendari per motivi di pubblico interesse e di revocare le concessioni in caso di inadempienze.