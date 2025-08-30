Politiche sociali, terzo settore, associazioni, Protezione civile e cimitero: l'assessore di Vallecrosia Mirko Valenti svela obiettivi e progetti (Foto e video)

Politiche sociali, terzo settore, associazioni, Protezione civile e cimitero sono le deleghe assegnate dal sindaco Fabio Perri, ormai quasi tre mesi fa, all'assessore di Vallecrosia Mirko Valenti.

Valenti si è messo subito al lavoro per migliorare, sotto il profilo sociale, i servizi destinati ai cittadini. "Abbiamo subito iniziato a dare una serie di indicazioni in merito a quello che deve essere lo sviluppo di alcune tematiche, soprattutto sotto il profilo di quelle che sono le politiche sociali" - dice l'assessore Valenti - "E' partito il servizio ambulatoriale mobile, che mette i cittadini nella condizione di poter avere un riferimento sotto il profilo medico-sanitario sia nella città alta che bassa. Fornisce un duplice servizio: si riesce a garantire una presenza sul territorio di figure sanitarie, medici e infermieri, andando così a sgravare gli accessi nelle strutture sanitarie pubbliche, e fornire un servizio soprattutto nel fine settimana. Vorremo erogare tutta una serie di altre prestazioni attraverso collaborazioni tra ente e associazioni o figure esterne all'ente. Abbiamo destinato 30mila euro per realizzare un centro ambulatoriale nel centro storico".

L'assessore si è, in particolar modo, interessato al mondo del terzo settore e delle associazioni. "Tanti sono stati gli incontri con i mondi che appartengono al terzo settore e alle associazioni. Ho avuto modo di iniziare a confrontarmi con diverse realtà locali. Stiamo lavorando per trovare le giuste sinergie ed erogare servizi importanti alla città. Abbiamo istituito una consulta destinata all'ascolto di realtà associative che operano sia sotto il punto di vista educativo che del sostegno alle famiglie" - afferma Valenti - "Vi sono diverse realtà nella nostra città: il mondo dello sport, della cultura, di promozione sociale che necessitano di un dialogo continuo con chi rappresenta le istituzioni a livello locale e, quindi, io sono a disposizione. Dal mese di settembre inizieranno una serie di incontri necessari per capire come sostituire meglio alcune proposte che vadano in direzione di un aiuto a sostegno delle loro attività".

Valenti punta, inoltre, a migliorare le condizioni del cimitero. "Ci sono una serie di necessità su cui bisogna intervenire" - fa sapere Valenti - "Sono già state sostituite alcune valvole all'interno dei rubinetti presenti, in particolar modo, all'interno dei servizi igienici. E' stato sostituito un riduttore di pressione. In particolare, interverremo sulla camera mortuaria, sull'ufficio del custode e sui servizi igienici ma anche per ampliare il numero di ossarie cinerarie. Abbiamo deciso di investire una cifra sugli 80mila euro. E' stato già dato mandato di appaltare i lavori per quanto riguarda la riqualificazione della camera mortuaria".