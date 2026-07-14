Ospedaletti Gourmet, Confcommercio e Comune premiano le eccellenze della ristorazione locale (Foto)

Durante queste due giornate, i molti avventori che si sono recati nei ristoranti aderenti hanno espresso i loro voti attraverso apposite schede di valutazione, sui piatti che hanno scelto di degustare.

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati alcuni riconoscimenti simbolici, con l’obiettivo di valorizzare le diverse interpretazioni del tema proposto, senza stilare una classifica finale.

I riconoscimenti sono stati così attribuiti:

* Identità e attinenza al territorio: pari merito Golfo di Napoli e La Scogliera Beach

* Equilibrio del gusto: BCS Cafè

* Creatività: pari merito Cala Sabina e Byblos

* Tecnica di esecuzione: Pizzeria Baixaricò

* Presentazione del piatto: Street XX

A tutti gli esercizi aderenti è stata inoltre consegnata una pergamena di partecipazione, a testimonianza del contributo offerto all’iniziativa. L’evento, infatti, non era concepito come una competizione, bensì come un momento di condivisione e collaborazione finalizzato a valorizzare il territorio e le eccellenze della ristorazione locale.

Spiega Luigi Giuliani, delegato cittadino della Confcommercio di Ospedaletti: “Siamo all’avvio di un importante progetto che puntiamo a far crescere negli anni. Ospedaletti Gourmet nasce da una collaborazione con il Comune di Ospedaletti e mira a diventare un evento di punta in grado di fornire un importante contributo alla valorizzazione e promozione del territorio, dei suoi prodotti e di chi sapientemente sa lavorarli e trasformarli in gustose ricette da proporre al pubblico”.

Sottolinea l’assessore al Commercio e Turismo del Comune di Ospedaletti, Simona Cecchetto: “Desidero ringraziare di cuore Confcommercio, i ristoratori che hanno aderito con entusiasmo e tutte le persone che hanno partecipato al concorso Ospedaletti Gourmet. La grande quantità di schede raccolte dimostra che l'iniziativa è stata apprezzata e che il pubblico ha risposto con entusiasmo, nonostante l'evento si sia svolto in soli due giorni infrasettimanali. È un risultato che ci rende molto orgogliosi e che ci conferma di essere sulla strada giusta.

A ciascun ristoratore vincitore Confcommercio e il Comune di Ospedaletti offrono un piccolo omaggio. Questa prima edizione lancio rappresenta un ottimo punto di partenza per un progetto nel quale crediamo molto.

L'obiettivo è far crescere Ospedaletti Gourmet e trasformarlo in un appuntamento fisso dell'estate, capace di valorizzare la qualità della nostra ristorazione, sostenere le attività del territorio e attirare sempre più visitatori”.