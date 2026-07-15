Maltempo in arrivo anche nell'Imperiese: possibili temporali, grandine e raffiche di vento, ma il caldo resta protagonista

L'instabilità atmosferica presente sulla Pianura Padana potrebbe innescare, a partire da questo pomeriggio, fenomeni temporaleschi anche sulla provincia di Imperia, dove l'attenzione è rivolta soprattutto alle aree interne. Pur essendo la provincia di Imperia tra quelle in cui la probabilità di fenomeni intensi risulta inferiore rispetto ad altre aree della Liguria, non si escludono rovesci e temporali localmente anche di forte intensità, accompagnati da precipitazioni abbondanti, grandinate e improvvise raffiche di vento. Le celle temporalesche, infatti, potrebbero svilupparsi nell'entroterra e, in alcuni casi, raggiungere anche i versanti marittimi, seppur generalmente con minore intensità.
La previsione resta comunque caratterizzata da un elevato margine di incertezza, sia per quanto riguarda la localizzazione sia per l'evoluzione temporale dei fenomeni. Proprio per questo motivo viene consigliato di seguire con attenzione gli aggiornamenti delle prossime ore. Parallelamente, la provincia di Imperia continuerà a fare i conti con l'ondata di caldo che sta interessando la Liguria: le temperature rimarranno elevate e l'aumento dell'umidità contribuirà ad accentuare il disagio fisiologico, rendendo particolarmente afose anche le ore serali.
Anche domani il tempo resterà instabile fino al pomeriggio, con una bassa probabilità di temporali forti anche sulla zona A, che comprende l'Imperiese. Qualora i fenomeni dovessero svilupparsi, potrebbero essere accompagnati da allagamenti localizzati, grandine, fulmini, isolate raffiche di vento o trombe d'aria e piccoli smottamenti. La Protezione Civile raccomanda quindi di mantenere alta l'attenzione e di adottare le consuete norme di autoprotezione in caso di temporali.
Per venerdì, invece, sull'Imperiese è atteso soprattutto il ritorno a condizioni più stabili, mentre proseguirà senza interruzioni l'ondata di calore. Su tutta la provincia sono previsti ancora valori elevati di temperatura e umidità, con condizioni di forte disagio fisiologico, soprattutto durante le ore centrali della giornata e per le persone più vulnerabili.
Temperature minime di questa notte (in ordine crescente)
Comune
Minima °C
Pornassio
16,2
Triora
16,3
Pigna
17,1
Montegrosso Pian Latte
17,7
Triora
18,9
Apricale
19,1
Ceriana
19,6
Rocchetta Nervina
19,8
Pieve di Teco
20,1
Pornassio
20,2
Castel Vittorio
20,5
Borgomaro
20,8
Montalto Carpasio
20,9
Pigna
21,1
Airole
21,8
Ranzo
21,9
Seborga
21,9
Pontedassio
22,0
Ventimiglia
22,1
Dolceacqua
22,5
Dolcedo
22,7
Ventimiglia
23,1
Diano Castello
23,3
Cipressa
23,4
Imperia
24,6
Ventimiglia
24,7
Sanremo
25,9
Temperature massime di oggi (in ordine decrescente)
Comune
Massima °C
Rocchetta Nervina
31,7
Borgomaro
31,2
Pieve di Teco
31,0
Dolceacqua
30,9
Airole
30,8
Pornassio
30,5
Dolcedo
30,4
Ventimiglia
30,2
Ventimiglia
29,8
Pigna
29,5
Ranzo
29,4
Pontedassio
29,2
Diano Castello
29,2
Castel Vittorio
28,8
Triora
28,4
Imperia
28,3
Cipressa
28,3
Ventimiglia
28,1
Sanremo
28,0
Ceriana
27,4
Seborga
27,2
Pornassio
25,4
Pigna
25,3
Triora
24,2
Apricale
23,9
Montalto Carpasio
23,8
Montegrosso Pian Latte
21,7
Estremi della giornata
- Minima più bassa: Pornassio 16,2°C
- Massima più alta: Rocchetta Nervina 31,7°C