Maltempo in arrivo anche nell'Imperiese: possibili temporali, grandine e raffiche di vento, ma il caldo resta protagonista

L'instabilità atmosferica presente sulla Pianura Padana potrebbe innescare, a partire da questo pomeriggio, fenomeni temporaleschi anche sulla provincia di Imperia, dove l'attenzione è rivolta soprattutto alle aree interne. Pur essendo la provincia di Imperia tra quelle in cui la probabilità di fenomeni intensi risulta inferiore rispetto ad altre aree della Liguria, non si escludono rovesci e temporali localmente anche di forte intensità, accompagnati da precipitazioni abbondanti, grandinate e improvvise raffiche di vento. Le celle temporalesche, infatti, potrebbero svilupparsi nell'entroterra e, in alcuni casi, raggiungere anche i versanti marittimi, seppur generalmente con minore intensità.

La previsione resta comunque caratterizzata da un elevato margine di incertezza, sia per quanto riguarda la localizzazione sia per l'evoluzione temporale dei fenomeni. Proprio per questo motivo viene consigliato di seguire con attenzione gli aggiornamenti delle prossime ore. Parallelamente, la provincia di Imperia continuerà a fare i conti con l'ondata di caldo che sta interessando la Liguria: le temperature rimarranno elevate e l'aumento dell'umidità contribuirà ad accentuare il disagio fisiologico, rendendo particolarmente afose anche le ore serali.

Anche domani il tempo resterà instabile fino al pomeriggio, con una bassa probabilità di temporali forti anche sulla zona A, che comprende l'Imperiese. Qualora i fenomeni dovessero svilupparsi, potrebbero essere accompagnati da allagamenti localizzati, grandine, fulmini, isolate raffiche di vento o trombe d'aria e piccoli smottamenti. La Protezione Civile raccomanda quindi di mantenere alta l'attenzione e di adottare le consuete norme di autoprotezione in caso di temporali.

Per venerdì, invece, sull'Imperiese è atteso soprattutto il ritorno a condizioni più stabili, mentre proseguirà senza interruzioni l'ondata di calore. Su tutta la provincia sono previsti ancora valori elevati di temperatura e umidità, con condizioni di forte disagio fisiologico, soprattutto durante le ore centrali della giornata e per le persone più vulnerabili.

Temperature minime di questa notte (in ordine crescente)

Comune Minima °C Pornassio 16,2 Triora 16,3 Pigna 17,1 Montegrosso Pian Latte 17,7 Triora 18,9 Apricale 19,1 Ceriana 19,6 Rocchetta Nervina 19,8 Pieve di Teco 20,1 Pornassio 20,2 Castel Vittorio 20,5 Borgomaro 20,8 Montalto Carpasio 20,9 Pigna 21,1 Airole 21,8 Ranzo 21,9 Seborga 21,9 Pontedassio 22,0 Ventimiglia 22,1 Dolceacqua 22,5 Dolcedo 22,7 Ventimiglia 23,1 Diano Castello 23,3 Cipressa 23,4 Imperia 24,6 Ventimiglia 24,7 Sanremo 25,9

Temperature massime di oggi (in ordine decrescente)

Comune Massima °C Rocchetta Nervina 31,7 Borgomaro 31,2 Pieve di Teco 31,0 Dolceacqua 30,9 Airole 30,8 Pornassio 30,5 Dolcedo 30,4 Ventimiglia 30,2 Ventimiglia 29,8 Pigna 29,5 Ranzo 29,4 Pontedassio 29,2 Diano Castello 29,2 Castel Vittorio 28,8 Triora 28,4 Imperia 28,3 Cipressa 28,3 Ventimiglia 28,1 Sanremo 28,0 Ceriana 27,4 Seborga 27,2 Pornassio 25,4 Pigna 25,3 Triora 24,2 Apricale 23,9 Montalto Carpasio 23,8 Montegrosso Pian Latte 21,7

Estremi della giornata