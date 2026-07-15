Ospedaletti Insieme: "Le regole valgono per tutti, anche per l’Amministrazione". Riflettori su manutenzione e decoro del paese (Foto)

Il gruppo consiliare Ospedaletti Insieme interviene sul tema del rispetto delle regole e della cura degli spazi pubblici, condividendo i richiami dell'Amministrazione rivolti ai cittadini, dall'obbligo di condurre i cani al guinzaglio fino alla raccolta delle deiezioni canine. Secondo il gruppo, tuttavia, l'emanazione delle ordinanze non è sufficiente se queste non vengono fatte rispettare.

Nella nota, Ospedaletti Insieme sottolinea come, dopo il recente intervento di rifacimento di un tratto della pavimentazione della pista ciclopedonale, considerata uno dei principali motori dello sviluppo turistico del paese e frutto della lungimiranza delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo, sia necessario estendere l'attenzione anche all'intero territorio comunale, garantendo manutenzione e cura costanti.

Tra le situazioni segnalate figura il parco giochi di Vallegrande che, soprattutto nel periodo estivo, dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per bambini e famiglie. Il gruppo richiama inoltre l'attenzione sulle aree dedicate ai cani, evidenziando che, se ai proprietari viene richiesto di utilizzare gli spazi appositi, tali aree devono essere adeguatamente realizzate, pulite, mantenute e correttamente segnalate.

La nota segnala inoltre lo stato dell'area della bocciofila e dell'ex bagno, descritta come in condizioni di abbandono e degrado e bisognosa di un intervento di bonifica. Situazioni analoghe, secondo Ospedaletti Insieme, interessano anche il Belvedere e il parcheggio antistante la pista ciclopedonale, luoghi che rappresentano il primo impatto per residenti e visitatori.

«Non esiste un'Ospedaletti di serie A e una di serie B. Esiste un solo paese», afferma il gruppo consiliare, che auspica che le segnalazioni vengano accolte come uno stimolo a intervenire nell'interesse della comunità. «Ai cittadini chiediamo il rispetto delle regole, ma hanno il diritto di pretendere anche un paese curato, decoroso e sicuro», conclude Ospedaletti Insieme.