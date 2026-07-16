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Cronaca | 16 luglio 2026, 11:15

Meteo, nuova giornata all'insegna dell'instabilità nell'Imperiese: rischio temporali e grandinate, ma il caldo non dà tregua

Dopo i forti fenomeni di ieri, nel pomeriggio possibili temporali anche sulla provincia di Imperia con grandine, raffiche di vento e intensa attività elettrica. Prosegue l'ondata di caldo su tutta la Liguria

Meteo, nuova giornata all'insegna dell'instabilità nell'Imperiese: rischio temporali e grandinate, ma il caldo non dà tregua

Dopo i rovesci e le grandinate che nella giornata di ieri hanno interessato diverse zone della Liguria, anche oggi la provincia di Imperia resta sotto osservazione per un quadro meteorologico ancora caratterizzato da una marcata instabilità. Le previsioni indicano infatti la possibilità di nuovi temporali nel corso del pomeriggio, soprattutto nelle aree interne della zona A, dove non si escludono fenomeni localmente intensi. Al passaggio delle celle temporalesche potranno verificarsi grandinate di medie dimensioni, forti raffiche di vento e un'intensa attività elettrica, elementi che rendono necessario mantenere alta l'attenzione, soprattutto per chi si troverà a spostarsi nell'entroterra.

Secondo le indicazioni meteorologiche, la probabilità di temporali forti resta comunque classificata come bassa sull'intero territorio regionale, ma la natura stessa dei fenomeni convettivi rende difficile prevederne con precisione distribuzione ed evoluzione. Proprio per questo motivo gli esperti invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti nelle prossime ore. L'incertezza resta elevata, con la possibilità che i temporali interessino in maniera molto localizzata alcune aree, risparmiandone altre anche a breve distanza. Sul Levante ligure gli eventuali fenomeni dovrebbero risultare più attenuati rispetto al centro-ponente.

A rendere ancora più pesante la giornata sarà però il caldo. Nonostante il possibile sviluppo di temporali, le temperature resteranno pressoché stazionarie, mentre l'umidità continuerà a mantenersi su valori medio-alti. Una combinazione che determina condizioni di ondata di calore su tutta la Liguria, compresa la provincia di Imperia, con un marcato disagio fisiologico soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le condizioni potranno risultare particolarmente gravose per anziani, bambini e persone fragili, alle quali viene raccomandato di limitare le attività all'aperto durante le ore più calde.

Per la giornata di domani il quadro non subirà sostanziali cambiamenti. Le alte temperature continueranno infatti a interessare tutta la regione, accompagnate da tassi di umidità ancora elevati. Nel pomeriggio saranno possibili nuovi temporali, anche di moderata intensità, soprattutto nelle zone interne dell'Imperiese e del resto della Liguria. Uno scenario che conferma la persistenza di una fase estiva molto dinamica, caratterizzata dall'alternanza tra caldo afoso e improvvisi fenomeni temporaleschi.

Le prospettive per sabato sono invece leggermente più favorevoli. Le temperature dovrebbero rimanere stazionarie, ma con un lieve calo dell'umidità, elemento che contribuirà ad attenuare il disagio fisiologico. Il caldo continuerà comunque a farsi sentire su tutta la regione, pur con condizioni giudicate di intensità moderata rispetto ai giorni precedenti.

Minime (dal valore più basso al più alto)

Comune

Minima (°C)

Triora

14.0

Pigna

16.0

Pornassio

16.6

Apricale

17.4

Montalto Carpasio

18.3

Montegrosso Pian Latte

18.9

Ceriana

19.1

Triora

19.6

Pornassio

20.7

Pieve di Teco

20.8

Castel Vittorio

21.4

Airole

21.5

Rocchetta Nervina

21.7

Ventimiglia

22.2

Ranzo

22.4

Seborga

22.5

Pigna

23.0

Borgomaro

23.1

Pontedassio

23.5

Ventimiglia

23.7

Dolceacqua

23.7

Cipressa

24.0

Dolcedo

24.9

Ventimiglia

25.5

Diano Castello

25.5

Imperia

26.0

Sanremo

26.7

Massime (dal valore più alto al più basso)

Comune

Massima (°C)

Dolceacqua

31.2

Rocchetta Nervina

29.9

Dolcedo

29.6

Airole

29.6

Ventimiglia

29.5

Ventimiglia

29.4

Ventimiglia

29.0

Borgomaro

28.9

Diano Castello

28.7

Pieve di Teco

28.5

Pigna

28.4

Sanremo

28.1

Imperia

28.0

Cipressa

27.8

Pornassio

27.6

Ranzo

27.5

Pontedassio

27.4

Triora

27.0

Castel Vittorio

26.8

Seborga

26.6

Ceriana

25.2

Montegrosso Pian Latte

23.4

Pigna

23.3

Pornassio

23.2

Apricale

22.5

Montalto Carpasio

22.0

Triora

20.3

 

Carlo Alessi

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