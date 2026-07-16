Meteo, nuova giornata all'insegna dell'instabilità nell'Imperiese: rischio temporali e grandinate, ma il caldo non dà tregua

Dopo i rovesci e le grandinate che nella giornata di ieri hanno interessato diverse zone della Liguria, anche oggi la provincia di Imperia resta sotto osservazione per un quadro meteorologico ancora caratterizzato da una marcata instabilità. Le previsioni indicano infatti la possibilità di nuovi temporali nel corso del pomeriggio, soprattutto nelle aree interne della zona A, dove non si escludono fenomeni localmente intensi. Al passaggio delle celle temporalesche potranno verificarsi grandinate di medie dimensioni, forti raffiche di vento e un'intensa attività elettrica, elementi che rendono necessario mantenere alta l'attenzione, soprattutto per chi si troverà a spostarsi nell'entroterra.

Secondo le indicazioni meteorologiche, la probabilità di temporali forti resta comunque classificata come bassa sull'intero territorio regionale, ma la natura stessa dei fenomeni convettivi rende difficile prevederne con precisione distribuzione ed evoluzione. Proprio per questo motivo gli esperti invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti nelle prossime ore. L'incertezza resta elevata, con la possibilità che i temporali interessino in maniera molto localizzata alcune aree, risparmiandone altre anche a breve distanza. Sul Levante ligure gli eventuali fenomeni dovrebbero risultare più attenuati rispetto al centro-ponente.

A rendere ancora più pesante la giornata sarà però il caldo. Nonostante il possibile sviluppo di temporali, le temperature resteranno pressoché stazionarie, mentre l'umidità continuerà a mantenersi su valori medio-alti. Una combinazione che determina condizioni di ondata di calore su tutta la Liguria, compresa la provincia di Imperia, con un marcato disagio fisiologico soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le condizioni potranno risultare particolarmente gravose per anziani, bambini e persone fragili, alle quali viene raccomandato di limitare le attività all'aperto durante le ore più calde.

Per la giornata di domani il quadro non subirà sostanziali cambiamenti. Le alte temperature continueranno infatti a interessare tutta la regione, accompagnate da tassi di umidità ancora elevati. Nel pomeriggio saranno possibili nuovi temporali, anche di moderata intensità, soprattutto nelle zone interne dell'Imperiese e del resto della Liguria. Uno scenario che conferma la persistenza di una fase estiva molto dinamica, caratterizzata dall'alternanza tra caldo afoso e improvvisi fenomeni temporaleschi.

Le prospettive per sabato sono invece leggermente più favorevoli. Le temperature dovrebbero rimanere stazionarie, ma con un lieve calo dell'umidità, elemento che contribuirà ad attenuare il disagio fisiologico. Il caldo continuerà comunque a farsi sentire su tutta la regione, pur con condizioni giudicate di intensità moderata rispetto ai giorni precedenti.

Minime (dal valore più basso al più alto)

Comune Minima (°C) Triora 14.0 Pigna 16.0 Pornassio 16.6 Apricale 17.4 Montalto Carpasio 18.3 Montegrosso Pian Latte 18.9 Ceriana 19.1 Triora 19.6 Pornassio 20.7 Pieve di Teco 20.8 Castel Vittorio 21.4 Airole 21.5 Rocchetta Nervina 21.7 Ventimiglia 22.2 Ranzo 22.4 Seborga 22.5 Pigna 23.0 Borgomaro 23.1 Pontedassio 23.5 Ventimiglia 23.7 Dolceacqua 23.7 Cipressa 24.0 Dolcedo 24.9 Ventimiglia 25.5 Diano Castello 25.5 Imperia 26.0 Sanremo 26.7

Massime (dal valore più alto al più basso)