Sanremo: Il sindaco Mager e l’assessore Sindoni si congratulano con l’azienda Calvini per la vittoria al Premio Vermentino Foto)

Il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni esprimono congratulazioni all’azienda agricola Calvini per la vittoria alla 33esima edizione del Premio Vermentino a Diano Castello.

Il loro "Vigna del Poggio 2024" ha conquistato il primo posto assoluto tra 126 etichette provenienti da 7 regioni italiane, giudicato da una commissione di sommelier AIS (Associazione Italiana Sommelier) e FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori) guidata da Paolo Massobrio.

Si tratta di uno storico traguardo per il territorio: è il primo successo ligure dal 2020, anno in cui il concorso è diventato nazionale.

Il vino “Vigna del Poggio 2024” è nato dal desiderio di recuperare i sapori autentici del Vermentino tipico di Bussana (paese d’origine del padre del titolare dell’azienda), creando un prodotto fortemente legato al territorio e lontano dall'omologazione dei gusti moderni. Il vino nasce dal vigneto più vecchio dell'azienda, situato sulle alture del Poggio di Sanremo.

"Questa vittoria – dichiarano il sindaco Mager e l’assessore Sindoni - premia la passione, il lavoro e il legame profondo con la nostra terra, portando la viticoltura sanremese ai vertici italiani".