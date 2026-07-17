Inaugurata Energetica Taggia, il senatore Gianni Berrino: "Un esempio di agricoltura moderna e innovativa"

Il senatore Gianni Berrino ha espresso soddisfazione per l'inaugurazione di "Energetica Taggia", la Comunità Energetica Rinnovabile che riunisce Cia, aziende agricole, famiglie e Comuni dell'entroterra con l'obiettivo di produrre energia da fonti rinnovabili:

"Esprimo grande soddisfazione per l'inaugurazione di Energetica Taggia, la Comunità Energetica Rinnovabile che affonda le proprie radici nel mondo dell'agricoltura. La Cia, le aziende agricole, le famiglie e i Comuni dell'entroterra si sono uniti in questa CER per produrre energia da fonti rinnovabili, generando benefici ambientali, rafforzando la coesione sociale e creando importanti opportunità di sviluppo economico. Un plauso particolare va al suo ideatore, Luca Zunino, affermato imprenditore agricolo nel settore del florovivaismo, che anni fa ha intrapreso con determinazione un percorso complesso e ambizioso, culminato oggi con questo importante traguardo. Questa iniziativa dimostra come l'agricoltura del nostro Ponente ligure, profondamente legata al territorio e custode delle nostre tradizioni, sappia essere al tempo stesso moderna, innovativa e protagonista della transizione energetica", ha concluso il senatore Gianni Berrino.