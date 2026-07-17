Imperia, affidati i lavori di adeguamento antincendio all'Istituto Nautico "Andrea Doria": interventi da 288 mila euro finanziati dal Pnrr

Prenderanno il via il 24 agosto i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica a indirizzo nautico "Andrea Doria" di Imperia, ospitato nell'edificio di piazza Roma. L'intervento, finanziato con fondi del Pnrr, prevede un investimento complessivo di 288.285,35 euro.
L'appalto, bandito dalla Provincia di Imperia, è stato aggiudicato alla Tre Elle Group Spa di Torino. Il quadro economico dei lavori, definito dopo il ribasso d'asta, ammonta a 288.285,35 euro.
Il cantiere sarà operativo dal 24 agosto al 31 dicembre e comprenderà una serie di opere finalizzate all'adeguamento dell'edificio alle disposizioni del Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 in materia di prevenzione incendi nelle scuole.
Gli interventi riguarderanno l'adeguamento delle compartimentazioni, il miglioramento della sicurezza delle vie di esodo, la messa a norma dei locali a rischio specifico, la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici, l'impianto di allarme incendio e gli idranti.
«La realizzazione dei lavori che consentono l'adeguamento alla normativa antincendio è una nostra priorità per rendere funzionali e sicuri vari edifici delle scuole della provincia. Si tratta di opere assai importanti per la sicurezza», dichiara il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola.