Confesercenti Ventimiglia rinnova il direttivo: Federico Mulas è il nuovo presidente cittadino, ecco la squadra

Confesercenti Ventimiglia ha rinnovato i propri organi dirigenti, nell'ambito del percorso nazionale di rinnovo della classe dirigente dell'associazione. L'assemblea dei soci ha infatti eletto Federico Mulas, ristoratore di 40 anni, come nuovo presidente cittadino. Insieme a lui è stato scelto anche il nuovo direttivo, composto da rappresentanti di diverse categorie economiche del comprensorio intemelio, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'associazione a sostegno delle imprese del territorio e consolidare il dialogo con le istituzioni locali.

"Desidero ringraziare sinceramente tutti coloro – dichiara il neo presidente – che hanno riposto in me la loro fiducia, affidandomi questo prezioso incarico. Accolgo questo ruolo con grande orgoglio e senso di responsabilità, consapevole dell'importanza di rappresentare e sostenere le attività commerciali del nostro territorio. Confesercenti è da sempre un punto di riferimento serio e autorevole per le imprese: un'associazione di categoria che ascolta, tutela e rappresenta gli imprenditori, promuovendo il dialogo con le istituzioni e contribuendo concretamente alla crescita economica e sociale della comunità".

Mulas ha poi sottolineato le potenzialità del territorio ventimigliese, evidenziando la posizione strategica della città a ridosso della Francia e del Principato di Monaco. "Ventimiglia è collocata in un territorio transfrontaliero privilegiato, in una posizione di grande prestigio, a confine con il gioiello della Costa Azzurra e del blasonato Principato di Monaco, che ci offre opportunità uniche nell'ambito economico e grandi possibilità di sviluppo, capaci di attrarre nuovi capitali e creare nuovi posti di lavoro. Sono un ottimista di natura, innamorato della mia città e convinto che abbiamo tante carte da giocarci in futuro. Il mio impegno sarà quello di lavorare con serietà, disponibilità e spirito di collaborazione, ascoltando le esigenze delle imprese e impegnandomi affinché Confesercenti sia sempre più vicina agli associati, capace di affrontare le sfide del presente e cogliere le opportunità del nostro territorio".

Il nuovo direttivo sarà composto da Silvia Codo, vicepresidente, Sergio Cortese (fiscalista), Daniele Foti (consulente eventi), Gianluca Foti (consulente marketing e comunicazione), Giusy Giampaolo (agenzia multiservizi), Enzo Lauria (agente di viaggi), Mattia Petrini (agente di commercio), Marco Pianetti (artigiano), Antonella Pignieri (esercente), Cristian Russo (agente immobiliare), Matteo Statari (esercente) e Aurora Zani, operatrice del Mercato Hanbury. Una squadra che riunisce professionalità differenti e rappresentative del tessuto economico cittadino.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal presidente provinciale Sergio Scibilia, che ha salutato il passaggio di testimone alla guida della sede cittadina. "Saluto con un po' di emozione – dichiara Sergio Scibilia – il mio successore cittadino. Mi complimento per il percorso seguito che ha portato a scegliere un nuovo direttivo di alta professionalità, rappresentativo di molte categorie commerciali, con giovani e brillanti imprenditori, persone di grande esperienza e molto conosciute in città, con una giusta rappresentanza di genere. La struttura provinciale è al fianco di questa realtà importante, a disposizione di tutti i nostri soci, con i nostri servizi, le nostre convenzioni e le nostre relazioni".