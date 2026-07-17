Sanremo, open day serale per la carta d'identità elettronica il 21 luglio al Palafiori, sportelli aperti senza appuntamento fino alle 22

Si svolgerà la sera di martedì 21 luglio, agli sportelli degli Uffici Demografici situati al primo piano del Palafiori (corso Garibaldi n. 1), un turno straordinario di apertura serale senza appuntamento (dalle ore 18.30 alle 22) riservato alla sostituzione della carta di identità cartacea con la nuova carta di identità elettronica.

Con quest’apertura serale, l’Amministrazione comunale intende fornire la possibilità di usufruire del servizio anche a coloro che non possono recarsi negli uffici demografici nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì (14:30-18), oppure chi non abbia potuto usufruire degli ultimi tre open day che si sono svolti di sabato mattina.

Poiché martedì pomeriggio lo sportello sarà attivo già dalle 14:30 alle 18, martedì 21 luglio l’apertura sarà di fatto pressoché continuativa dalle 14:30 alle 22. L'unica brevissima interruzione sarà quella strettamente necessaria al cambio turno e al passaggio di consegne tra il personale.

Si precisa che sebbene il Governo abbia prolungato gli effetti delle vecchie carte di identità cartacee solo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i fornitori di pubblici servizi fino alle loro naturali scadenze, in ogni caso, a far data del 3 agosto 2026, le vecchie carte non avranno più validità per l’espatrio oltre a non presentare i vantaggi di identità digitale delle nuove CIE.

Gli utenti dovranno presentarsi per la sostituzione della carta d’identità con:

- la vecchia carta di identità (oppure la denuncia in originale di furto o smarrimento)

- tesserino sanitario TEAM

- due fototessere uso carta di identità recenti (bocca chiusa, senza occhiali, o comunque con lenti trasparenti senza riflessi e montatura leggerissima, capo e fronte scoperti)

- € 22,00 in contanti per il pagamento dei relativi diritti.

Inoltre, al momento della sottoscrizione della nuova CIE, al cittadino verrà chiesto se intenda dare il proprio consenso alla donazione di organi dopo la morte. Si tratta di una scelta che richiama ad una precisa responsabilità morale, rispetto alla quale è possibile esprimersi a favore, contro, oppure scegliere di non manifestare alcuna volontà.

Si ricorda che quest’attività straordinaria è rivolta ai cittadini italiani e comunitari residenti a Sanremo (anche cittadini italiani iscritti nelle liste AIRE di Sanremo), maggiorenni e in possesso di carta di identità cartacea.

A richiesta saranno rilasciati anche duplicati codici PIN e PUK.

In caso di elevata affluenza, sarà applicato il solo criterio cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle disponibilità giornaliere.

E’ inoltre previsto un apposito servizio di vigilanza all’ingresso degli uffici.

Si rammenta altresì che dal 22 aprile l’Amministrazione comunale garantisce le aperture straordinarie di quattro sportelli senza appuntamento dedicati all’emissione delle nuove carte di identità elettroniche, nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14.30 alle 18.

Il servizio straordinario terminerà il 31 luglio: dopo tale data bisognerà rivolgersi all’Ufficio Carte di Identità tramite e-mail all’indirizzo cartaelettronica@comune.sanremo.im.it o, per chi non ne avesse la possibilità, tramite Ufficio URP (pian terreno del Palafiori).