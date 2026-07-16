Sanremo, apre il nuovo campo da basket di Pian di Poma: conclusa la riqualificazione PNRR dell'area sportiva

Apre il campo da basket di Pian di Poma dopo la conclusione positiva delle fasi di collaudo della scorsa settimana. Ad annunciarlo, questa mattina, il sindaco Alessandro Mager, l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella. I lavori hanno riguardato la realizzazione di un nuovo campo da basket completo di tutte le attrezzature necessarie per il gioco. Per garantire la massima funzionalità della struttura, è stato realizzato un moderno impianto di illuminazione dotato di quattro torri faro, che permetterà l’utilizzo dell'area anche nelle ore serali: l’impianto è attualmente collegato ai campi da calcio ma si sta lavorando per renderlo autonomo.

Il nuovo campo da basket rientra nel più ampio progetto PNRR che ha interessato l’intera area sportiva di Pian di Poma. Nell’agosto del 2022, il Comune di Sanremo era stato inserito nella graduatoria dei comuni ammessi ai fondi europei per il recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi, ottenendo un finanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro. I cantieri avevano preso il via a giugno 2023, con l’amministrazione Biancheri.

“L’apertura di questo campo da basket – dichiara il sindaco Alessandro Mager – rientra nel piano degli interventi effettuati con i fondi del PNRR, già avviato dalla precedente Amministrazione comunale e che portiamo avanti con continuità. Ricordo che il Comune di Sanremo ha realizzato 23 progetti di propria iniziativa, per un totale di circa 50 milioni di euro complessivi. Grazie a questa specifica opera, non solo consegniamo alla cittadinanza, ai giovani e alle associazioni uno spazio moderno e accessibile a tutti, ma compiamo un passo fondamentale nel recupero urbanistico di un’area precedentemente degradata. Il nostro obiettivo, infatti, è valorizzare ulteriormente Pian di Poma, garantendo spazi di aggregazione”

“Il nuovo campo da basket a Pian di Poma – aggiunge l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni - rientra in una visione più ampia, iniziata con l’amministrazione Biancheri con l’avvio del Palazzetto dello Sport e i cui lavori sono ripartiti grazie all’impegno di questi ultimi mesi, e proseguita con il progetto PNRR che ha portato alla realizzazione di nuovi spogliatoi e nuove aree da gioco. L'amministrazione Mager completerà questo quadro di interventi con un'importante riqualificazione delle aree esterne, attraverso nuovi spazi verdi e arredo urbano, nell'ambito del programma finanziato dai Fondi europei di sviluppo regionale. In questo modo Pian di Poma diventerà un polo moderno, aperto ai nostri sportivi e ai turisti, contribuendo a rendere Sanremo un punto di riferimento sempre più attrattivo per il turismo sportivo”.

“Dal punto di vista tecnico e infrastrutturale – conclude l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - è stato fatto un importante lavoro. Non si tratta semplicemente della nascita di un campo da basket ma di un tassello fondamentale di un piano di riqualificazione urbana ben più ampio e strategico. Con questo intervento viene ridisegnata l'intera area, unendo lo sport a infrastrutture moderne, inserite in un contesto unico a due passi dalla pista ciclopedonale”

Gli interventi complessivi finanziati dal PNRR hanno perseguito tre obiettivi fondamentali:

· messa a norma del comparto calcistico: adeguamento alla normativa CONI attraverso la corretta progettazione degli spazi per i giocatori e per il pubblico.

· nuovi servizi per atleti e società: demolizione dei vecchi fabbricati esistenti e costruzione di un nuovo edificio di circa 690 mq che ospita tutti i servizi necessari per i praticanti, i club e gli spettatori.

· riqualificazione dell’area retrostante: trasformazione della zona vicina alla pista ciclopedonale (ex ferrovia), precedentemente utilizzata come parcheggio camper, in un'area attrezzata per lo sport all’aperto.

Oltre al basket, i lavori hanno ridisegnato il volto del campo da calcio a 9 giocatori grazie a:

· la posa del nuovo manto sintetico e l'installazione di nuove attrezzature sportive.

· la riqualificazione completa della rete di recinzione.

· l'operazione di relamping (sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologie più efficienti) delle torri faro già esistenti, che servono sia il campo a 9 sia quello principale a 11 giocatori.

Il prossimo anno, l’area di Pian di Poma, compresa la porzione adiacente al nuovo campo da basket, sarà oggetto di ulteriori interventi di riqualificazione che interesseranno il verde pubblico, ovvero le aree verdi esterne e l’arredo urbano (POR FESR). Questa mattina gli amministratori hanno poi effettuato un sopralluogo al Palazzetto dello Sport, dove i lavori sono ripresi speditamente a cura di Gio’ Costruzioni.