Case al mare, la provincia di Imperia traina la Liguria: oltre il 41% delle richieste estere si concentra nella Riviera di Ponente, Sanremo la meta più richiesta

Cresce l'interesse degli acquirenti stranieri per il mercato immobiliare ligure e la provincia di Imperia si conferma il principale polo di attrazione della regione. Secondo i dati elaborati da Gate-away.com, portale specializzato nella compravendita di immobili italiani da parte di acquirenti internazionali, nel primo semestre del 2026 la Riviera di Ponente ha raccolto oltre il 41% delle richieste rivolte alle località costiere liguri. A livello regionale, il fenomeno si inserisce in un contesto di forte espansione della domanda internazionale, trainata anche dal boom registrato nelle Cinque Terre, dove le richieste provenienti dall'estero sono aumentate del 52% rispetto allo stesso periodo del 2025. Tuttavia, è proprio la provincia di Imperia a consolidare il proprio ruolo strategico nel panorama immobiliare ligure.

Sanremo si conferma il comune costiero più ricercato dagli acquirenti stranieri, mantenendo il primo posto nella classifica regionale davanti a Riomaggiore e Genova. Nella top ten delle località più richieste figurano inoltre altri tre centri della provincia: Bordighera al quarto posto, Imperia al sesto e Ventimiglia al nono. Il successo delle località imperiesi, sottolinea il report di Gateaway, è legato a una combinazione di fattori che continua a esercitare un forte richiamo internazionale: il clima mite durante tutto l'anno, la vicinanza con la Francia e il Principato di Monaco, una buona disponibilità di immobili e una qualità della vita considerata tra le più elevate del Mediterraneo. Anche il profilo degli acquirenti conferma la dimensione internazionale del fenomeno. Gli Stati Uniti si confermano il principale mercato di provenienza delle richieste, seguiti da Germania e Francia. In crescita anche l'interesse da parte di cittadini svizzeri e svedesi, mentre aumenta il numero di stranieri che decidono di acquistare casa dopo aver trascorso periodi di soggiorno in Italia.

La domanda si concentra soprattutto su appartamenti e ville già ristrutturate o immediatamente abitabili, che rappresentano oltre il 71% delle preferenze espresse. Il valore medio degli immobili ricercati lungo la costa ligure raggiunge i 924.847 euro, confermando il posizionamento premium della regione sul mercato immobiliare internazionale. "La Liguria continua a rafforzare il proprio appeal presso gli acquirenti esteri grazie alla capacità di offrire destinazioni molto diverse tra loro – commenta Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com – Accanto a realtà iconiche come le Cinque Terre, i centri della Riviera di Ponente stanno acquisendo un peso sempre maggiore grazie alla qualità della vita, al clima e alla vicinanza ai principali mercati europei".

Numeri che confermano come la provincia di Imperia sia oggi il vero motore del mercato immobiliare internazionale ligure, capace di attrarre investitori e nuovi residenti alla ricerca di una seconda casa o di una destinazione in cui vivere per periodi sempre più lunghi.