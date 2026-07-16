Fermi Polo Montale di Ventimiglia, Maria Grazia Blanco nominata dirigente titolare: continuità e nuovi progetti per l'istituto

L'Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia apre una nuova fase della propria storia con la nomina della dottoressa Maria Grazia Blanco a dirigente scolastica titolare, dopo due anni alla guida dell'istituto in qualità di reggente. Una decisione accolta con soddisfazione dalla comunità scolastica, che vede così riconosciuto il lavoro svolto dalla dirigente in un biennio caratterizzato da una costante crescita sul piano didattico, organizzativo e progettuale. La conferma rappresenta un segnale di continuità per un percorso che, negli ultimi due anni, ha portato l'istituto a consolidare il proprio ruolo nel panorama scolastico del Ponente ligure, rafforzando l'offerta formativa e ampliando le opportunità per studenti e famiglie.

Tra i risultati più significativi spicca il costante incremento delle iscrizioni, che per l'anno scolastico 2026/2027 ha consentito la formazione di dodici classi prime. Un dato che viene interpretato come la conferma della fiducia delle famiglie nei confronti dell'istituto e del crescente apprezzamento per il progetto educativo proposto. Parallelamente, il Fermi Polo Montale ha dato un forte impulso alla progettualità, promuovendo iniziative dedicate all'innovazione didattica, all'inclusione, all'orientamento e all'internazionalizzazione. Numerosi anche gli interventi per il potenziamento dei laboratori e per il rafforzamento delle collaborazioni con enti, università, istituzioni e imprese del territorio.

Il nuovo anno scolastico porterà inoltre importanti novità nell'offerta formativa. Debutterà infatti il corso serale "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale", che offrirà agli adulti la possibilità di conseguire il diploma, mentre prenderà il via anche il nuovo indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, pensato per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e alla crescente domanda di figure professionali specializzate. Due percorsi che ampliano ulteriormente le opportunità offerte dall'istituto e rafforzano il legame con il tessuto economico e produttivo del territorio.

A coronamento del percorso di crescita compiuto negli ultimi due anni, il Fermi Polo Montale è stato inoltre inserito, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, nella Fascia A, il livello più elevato nella classificazione delle istituzioni scolastiche in base alla complessità organizzativa. Un riconoscimento che tiene conto delle dimensioni raggiunte dall'istituto, dell'ampliamento dell'offerta formativa, dell'aumento della popolazione studentesca e della ricchezza delle progettualità sviluppate. La nomina della dirigente Maria Grazia Blanco si inserisce quindi in un contesto di crescita e stabilità, con l'obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e sviluppare nuove iniziative al servizio degli studenti, delle famiglie e dell'intero territorio.