Cane guida per un non vedente, il grazie dell'UICI Imperia al Lions Club Sanremo Matutia per il torneo solidale

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, sezione territoriale di Imperia, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Lions Club Sanremo Matutia per il service benefico organizzato attraverso il torneo di tennis andato in scena sui campi del Tennis Sanremo dal 6 al 12 luglio. L'iniziativa, che ha visto una numerosa partecipazione di atleti e appassionati nonostante il grande caldo, ha consentito di avviare una raccolta fondi destinata all'acquisto di un cane guida per una persona non vedente, confermando ancora una volta come lo sport possa trasformarsi in un importante strumento di solidarietà e inclusione.

Un progetto dal forte valore sociale, capace di coinvolgere decine di partecipanti e sostenitori, che ha raccolto il plauso dell'UICI Imperia. "A nome dell'intera nostra Associazione – ha dichiarato il presidente della sezione territoriale di Imperia, Fabrizio D'Alessandro –, desidero rivolgere un sentito grazie al Lions Club Sanremo Matutia, alla presidente Rosangela Bracco, alla socia Eleonora Colombi, a tutti gli organizzatori, ai partecipanti e a coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita di questo importante service. Il cane guida rappresenta per una persona cieca un supporto fondamentale per l'autonomia, la mobilità e la qualità della vita".

Il presidente dell'associazione ha poi sottolineato come il valore dell'iniziativa vada oltre il risultato economico raggiunto. "Non sappiamo ancora a chi verrà assegnato il cane guida che sarà acquistato grazie a questa raccolta fondi, ma ciò che conta è il valore del gesto e il messaggio di solidarietà che esso porta con sé. Ogni iniziativa che contribuisce a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità visiva merita il nostro più profondo apprezzamento". Un messaggio che mette in evidenza l'importanza di sostenere percorsi capaci di offrire maggiore indipendenza e qualità della vita alle persone cieche e ipovedenti.

Nel ringraziamento dell'UICI trova spazio anche il consolidato rapporto di collaborazione con il mondo lionistico. "I Lions Club e la nostra Associazione condividono da molti anni un obiettivo comune: essere concretamente al fianco delle persone con difficoltà visive, promuovendo inclusione, prevenzione e autonomia. È davvero bello vedere come questa collaborazione continui a produrre risultati così importanti e tangibili", ha evidenziato D'Alessandro, rimarcando il valore di una sinergia che negli anni ha dato vita a numerosi progetti a favore delle persone con disabilità visiva.

L'associazione ha infine rivolto un plauso ai vincitori del torneo, a tutti i tennisti che hanno preso parte alla manifestazione, ai giovani premiati per l'impegno sportivo e a quanti hanno contribuito alla perfetta organizzazione dell'evento, tra cui i soci del Tennis Sanremo, Sergio Bestagno, Giobatta Pallanca e il maestro Fabio Orengoi. Un'iniziativa che ha saputo unire sport e solidarietà, trasformando una settimana di competizione in un concreto gesto di speranza e attenzione verso chi affronta ogni giorno le difficoltà legate alla disabilità visiva.