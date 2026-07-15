Balzi Rossi, acque di balneazione nella norma dopo i lavori: i controlli ARPAL confermano la piena sicurezza del litorale

Arrivano buone notizie per la zona dei Balzi Rossi, dove si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa e la successiva riparazione della condotta fognaria. A seguito delle opere, ARPAL ha effettuato un sopralluogo con il relativo campionamento delle acque di balneazione, verificando i principali parametri microbiologici previsti dalla normativa vigente. L'esito delle analisi è risultato pienamente conforme ai limiti di legge, confermando la qualità delle acque e la sicurezza del tratto di costa interessato dai lavori.

Nel dettaglio, gli esami eseguiti da ARPAL, su indicazione dell'Amministrazione comunale, hanno evidenziato valori ampiamente nella norma, attestando il buon esito del campionamento. Risultati particolarmente positivi anche per il punto di campionamento extra-istituzionale "Spiaggia Balzi Rossi", dove i valori registrati sia per Escherichia coli sia per gli enterococchi intestinali sono risultati ampiamente inferiori ai limiti fissati dalla legislazione. Un dato che conferma il ritorno alla piena normalità sotto il profilo della qualità delle acque di balneazione.

L'Amministrazione comunale ha ribadito che continuerà a seguire con attenzione l'evolversi della situazione, mantenendo costante il monitoraggio dell'area anche nelle prossime settimane. L'obiettivo resta quello di garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, assicurando a residenti e turisti la possibilità di frequentare il litorale in condizioni di piena sicurezza. I risultati delle analisi rappresentano un segnale positivo dopo gli interventi effettuati e confermano l'efficacia delle opere realizzate.