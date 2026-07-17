Ventimiglia, il PD chiede di riservare il parcheggio Eiffel agli utenti della Casa di Comunità: "La priorità è l'accesso ai servizi ASL"

Il Circolo PD di Ventimiglia interviene sul futuro utilizzo del parcheggio Eiffel, realizzato a servizio della Casa di Comunità, chiedendo all'amministrazione comunale di chiarire quale debba essere la destinazione dell'area di sosta e di garantire che venga riservata prioritariamente agli utenti della struttura sanitaria.
Nel comunicato, il Partito Democratico prende spunto dalle dichiarazioni di un consigliere di maggioranza, secondo il quale il nuovo parcheggio sarebbe "ottimo per chi scende a prendere il treno", ritenendo che tali dichiarazioni richiedano un chiarimento da parte del sindaco.
"Signor Sindaco, è al corrente che un esponente della sua maggioranza presenta di fatto il parcheggio Eiffel come una soluzione per chi utilizza il treno? Lei e la sua maggioranza condividete questa impostazione?", si legge nella nota.
Per il Circolo PD, la priorità deve essere garantire l'accesso alle prestazioni dell'ASL, destinando gli stalli principalmente a pazienti, anziani, persone con disabilità e accompagnatori.
Per questo motivo viene chiesta una regolamentazione della sosta, con limiti temporali e controlli adeguati, così da evitare che il parcheggio venga occupato per l'intera giornata dai pendolari diretti alla stazione ferroviaria.
Il PD evidenzia inoltre che i pendolari dispongono già del nuovo parcheggio di Corso Genova e che, una volta conclusi i lavori, potranno usufruire anche del parcheggio situato alle spalle della stazione. Alla luce di queste alternative, il circolo ritiene ragionevole destinare il parcheggio Eiffel principalmente a chi deve accedere ai servizi della Casa di Comunità.
"La destinazione non può essere ambigua: il parcheggio della Casa di Comunità deve servire la Casa di Comunità", conclude il comunicato del Circolo PD di Ventimiglia.