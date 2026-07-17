Diritto alla salute, incontro pubblico a Sanremo per conoscere gli strumenti utili a far valere il diritto alle cure

Questa sera, alle 21, la Federazione Operaia di Sanremo ospiterà un incontro pubblico dedicato al tema del diritto alla salute, con l'obiettivo di offrire ai cittadini strumenti concreti per orientarsi di fronte ai disservizi del sistema sanitario. L'iniziativa, dal titolo "Diritto Salute", è aperta a tutta la cittadinanza ed è promossa da Progetto Comune Sanremo, attraverso lo Sportello Salute, in collaborazione con AvvocatoSalute.it, Linea Condivisa e CGIL Imperia. La serata sarà un'occasione di confronto su un tema particolarmente sentito, che riguarda l'accesso alle cure e la tutela di un diritto garantito dalla Costituzione.

Al centro dell'incontro ci sarà il problema delle liste d'attesa, che sempre più spesso costringono i cittadini a rivolgersi alla sanità privata sostenendo costi elevati per visite specialistiche ed esami diagnostici. Un fenomeno che, secondo i promotori dell'iniziativa, rischia di trasformare un diritto fondamentale in un privilegio per pochi. L'obiettivo dell'appuntamento sarà quindi quello di spiegare quali strumenti siano a disposizione dei cittadini per far valere i propri diritti, evitando di subire passivamente i disservizi e fornendo indicazioni pratiche su come affrontare situazioni di questo tipo.

Nel corso della serata interverranno Gianni Pastorino, consigliere regionale, e l'avvocato Rita Lasagna, esperta in diritto sanitario, che approfondiranno gli aspetti normativi e le possibili azioni che ogni cittadino può intraprendere per ottenere le prestazioni sanitarie nei tempi previsti. I promotori rivolgono un invito alla partecipazione, sottolineando come la conoscenza rappresenti il primo passo per la tutela dei propri diritti. "La salute è un bene comune e un diritto inviolabile: conoscere gli strumenti legali e pratici a nostra disposizione è il primo passo per difenderlo", evidenziano gli organizzatori, invitando la cittadinanza a partecipare per porre domande, confrontarsi con gli esperti e approfondire un tema di grande attualità.