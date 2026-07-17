Bordighera, il maestoso Ficus di piazza del Capo candidato ad albero monumentale: avviato l'iter per il riconoscimento

Bordighera compie un nuovo passo nella tutela del proprio patrimonio verde. La giunta comunale ha infatti approvato la trasmissione alla Regione Liguria della documentazione necessaria per chiedere il riconoscimento del Ficus macrophylla di piazza del Capo come albero monumentale. La richiesta è stata predisposta dall'Ufficio Giardini del Comune, che ha redatto una relazione tecnica e una scheda di identificazione attestando i requisiti di monumentalità dell'esemplare. Si apre così l'iter amministrativo che, in caso di esito positivo, porterà l'albero a entrare nel Censimento Nazionale degli Alberi Monumentali, rafforzando ulteriormente il patrimonio arboreo tutelato della città.

L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia dell'amministrazione comunale dedicata alla valorizzazione del verde urbano. "Il verde è un elemento centrale dell'identità di Bordighera e rappresenta una priorità per la nostra amministrazione. Vogliamo valorizzarlo, curarlo e implementarlo, perché significa migliorare la qualità della vita dei cittadini e preservare un patrimonio che rende unica la nostra città. Bordighera è una vera città giardino e questo, oltre a offrire benefici ambientali e sociali, rappresenta anche uno straordinario volano turistico, capace di valorizzare ulteriormente il nostro territorio", ha dichiarato l'assessore al Verde Margherita Mariella.

Sulla stessa linea anche il sindaco Marzia Baldassarre, che ha sottolineato il valore storico e simbolico dell'esemplare. "Il Ficus macrophylla di piazza del Capo non è soltanto un albero di straordinario pregio: è parte della memoria e dell'identità di Bordighera, un segno vivo del legame della nostra città con il paesaggio e con la sua storia. Avviare il percorso per il riconoscimento come albero monumentale significa assumerci l'impegno di proteggerlo, conoscerlo meglio e consegnarlo alle generazioni future. È un atto di tutela, ma anche di valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi della città e del patrimonio verde che rende Bordighera unica", ha affermato.

Il riconoscimento arriva in un momento particolarmente delicato per il grande ficus, situato alle porte del centro storico. Sull'albero sono infatti in corso verifiche sul suo stato di salute e sulla stabilità, dopo che negli ultimi anni la grande chioma è stata più volte urtata dal passaggio di camion, provocando anche la caduta di alcuni rami. Con la delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune potrà trasmettere senza ulteriori ritardi tutta la documentazione agli uffici regionali competenti, come previsto dalla normativa vigente.

L'amministrazione guarda però anche oltre questa candidatura. È infatti in fase di predisposizione una relazione complessiva dedicata al patrimonio arboreo cittadino, che censirà gli alberi monumentali già riconosciuti, gli esemplari di particolare pregio presenti su proprietà private e le nuove proposte da candidare al riconoscimento di monumentalità. Bordighera può già contare su alberi simbolo inseriti nell'elenco nazionale, come lo storico filare di araucarie del lungomare Argentina, e il possibile ingresso del maestoso Ficus macrophylla rappresenterebbe un ulteriore tassello nella valorizzazione di uno dei tratti distintivi della città giardino.