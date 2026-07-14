Ventimiglia, domani pomeriggio confronto su infrastrutture e sviluppo: il centrosinistra chiama il territorio

Un confronto sul futuro delle infrastrutture e dei collegamenti della provincia di Imperia, con uno sguardo rivolto anche ai rapporti con la Francia e il Piemonte. È questo l'obiettivo dell'incontro "Infrastrutture e sviluppo del territorio", promosso dal Gruppo del Partito Democratico della Regione Liguria insieme alle forze della coalizione di centrosinistra.

L'appuntamento è in programma domani alle 18 alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia, in piazza Bassi, e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo economico, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle realtà sociali e degli amministratori del territorio. L'iniziativa punta ad aprire un momento di confronto sulle principali criticità e sulle prospettive del sistema infrastrutturale dell'Imperiese, considerato strategico per i collegamenti transfrontalieri e per la mobilità verso il Piemonte.

«Le infrastrutture rappresentano una delle principali sfide per il futuro del nostro territorio: dalla mobilità delle persone e delle merci ai collegamenti ferroviari e stradali, dall'accessibilità dei territori alla competitività del sistema economico locale», spiegano i promotori, sottolineando come investire in questo settore significhi «creare opportunità, sostenere le imprese, favorire l'occupazione e migliorare la qualità della vita delle comunità». L'obiettivo dichiarato è quello di raccogliere contributi e proposte da parte di amministratori, operatori economici, associazioni e cittadini, così da costruire una visione condivisa sulle priorità infrastrutturali della provincia di Imperia e dell'intera Liguria.

Per gli organizzatori, l'incontro rappresenterà «un'occasione preziosa per ascoltare le istanze del territorio, confrontarsi sulle priorità strategiche e rafforzare l'impegno comune verso uno sviluppo moderno, sostenibile e inclusivo».