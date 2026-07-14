Casa Serena, riapre il bar sociale: domani pomeriggio il taglio del nastro per “Il Salottino”

Dopo una lunga attesa, arriva finalmente il momento della riapertura del bar di Casa Serena: il taglio del nastro ufficiale avverrà mercoledì 15 alla presenza delle autorità del Comune di Sanremo, per l'apertura del bar sociale “Il salottino di Casa Serena”. Particolarità sarà che a occuparsi della gestione dello stesso saranno associazioni e persone con disabilità, in seguito a una proposta arrivata al tavolo della solidarietà presieduto dal vicesindaco Fulvio Fellegara insieme alle varie associazioni di categoria.

Dopo varie operazioni per verificare la fattibilità del progetto, verso la fine del 2025 è finalmente arrivato il nulla osta per la struttura che, fin da subito, il vicesindaco aveva individuato come la candidata ideale per questo progetto. Ora si aggiunge un tassello importante a una questione che negli ultimi due anni ha visto una forte evoluzione: la riattivazione del bar era stata motivata dall’aumento del numero degli ospiti della struttura – saliti oltre quota 100 – e dalla richiesta esplicita emersa nel corso del comitato ospiti e familiari del 18 settembre 2024. A questo si sono aggiunti una serie di interventi che hanno visto la riqualificazione della struttura, dopo le vicende che ne avevano minato la solidità, a cominciare dall'affidamento a Ma.Ris., passando per iniziative come l'inaugurazione dello spazio verde.

La riapertura del bar rappresenta quindi non solo il recupero di un servizio atteso da ospiti e familiari, ma anche un importante segnale di inclusione e partecipazione sociale. “Il salottino di Casa Serena” si candida infatti a diventare un nuovo punto di incontro e condivisione, capace di valorizzare il ruolo delle persone con disabilità e di contribuire ulteriormente al percorso di rilancio e apertura alla città intrapreso dalla struttura negli ultimi anni.