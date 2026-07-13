Sanremo, progetto di un edificio in via Inglesi: il Polo Civico sostiene il comitato e invita all'assemblea pubblica di mercoledì

Il dibattito sul futuro urbanistico di Sanremo si arricchisce di un nuovo capitolo. Al centro dell'attenzione c'è il progetto, attribuito alla società NuovaMatuzia, che prevederebbe la realizzazione di un edificio di quindici piani nell'area compresa tra vicolo Funivia e via Inglesi, alle spalle della storica stazione della funivia, oggi sede di un asilo.

Il Polo Civico ha annunciato il proprio sostegno al comitato spontaneo nato per seguire la vicenda, condividendone la volontà di promuovere un confronto pubblico sul tema. L'associazione ritiene infatti importante che il progetto venga approfondito e discusso con la cittadinanza, evidenziando come un intervento di queste dimensioni possa rappresentare un elemento significativo per il futuro assetto urbanistico della zona. Tra le preoccupazioni espresse vi è anche quella che un'opera di questo tipo possa costituire un precedente per eventuali future trasformazioni del territorio.

Per questo motivo il comitato ha organizzato un'assemblea pubblica aperta a tutti, in programma alla Fos di via Corradi. L'iniziativa punta a fornire informazioni sul progetto, raccogliere osservazioni e favorire un confronto tra cittadini, residenti e istituzioni. Il Polo Civico ha quindi rivolto un invito a partecipare non solo alla popolazione, ma anche al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali, auspicando una presenza trasversale e un dialogo costruttivo.

"Vogliamo che il confronto si svolga nel modo più aperto e sereno possibile – spiegano dal Polo Civico – mettendo al centro esclusivamente l'interesse della città. Per questo invitiamo tutti a partecipare senza appartenenze o simboli politici, con l'unico obiettivo di discutere insieme quale possa essere il futuro di quest'area e, più in generale, di Sanremo".