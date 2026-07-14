A Imperia la 39ª Assemblea Nazionale delle Province: al Teatro Cavour il confronto tra istituzioni, Governo e Parlamento

La Provincia di Imperia ospiterà il 19 e 20 ottobre la 39ª Assemblea Nazionale delle Province italiane, il tradizionale appuntamento organizzato dall’UPI (Unione delle Province d’Italia) che riunisce Presidenti di Provincia, sindaci e consiglieri provinciali provenienti da tutta Italia. I lavori si svolgeranno al Teatro Cavour di Imperia e saranno caratterizzati da due giornate di confronto con rappresentanti del Governo e del Parlamento, alla presenza delle alte cariche dello Stato.

L’assemblea rappresenterà un momento di dibattito sul ruolo delle Province e sulle prospettive di riforma dell’ente, con la partecipazione anche di Ministri ed esponenti delle istituzioni nazionali ed europee.

“È tempo di rilanciare le Province – dichiara il presidente dell’UPI, Enzo Lattuca – sia nella dimensione politica che in quella amministrativa, con un chiaro profilo di istituzioni di programmazione strategica e di pianificazione dello sviluppo dei territori. Per questo dall’Assemblea partirà una campagna di confronto sulla Piattaforma programmatica UPI per la prossima legislatura, attraverso la quale vogliamo proporre alle forze politiche, alle rappresentanze delle istituzioni, alle forze economiche e sociali, una serie di riforme essenziali e urgenti per restituire forza e ruolo alle Province”.

Soddisfazione anche da parte di Claudio Scajola, sindaco e presidente della Provincia di Imperia e vicepresidente UPI, che sottolinea il valore della scelta della città come sede dell’assemblea nazionale:

“Sono molto lieto che la scelta della sede dell’Assemblea Nazionale UPI sia ricaduta su Imperia – afferma Scajola –. Quella di Imperia è una Provincia che ha vissuto storicamente, più di altre, il peso della lontananza dalle istituzioni centrali. Un po’ per la sua posizione ai confini d’Italia, ma soprattutto per il gran numero di piccoli e piccolissimi comuni che la compongono, specialmente dell’entroterra, che hanno sempre visto nell’Ente Provincia l’unico e solo riferimento istituzionale. Qui, più che altrove, si coglie la necessità di una riforma che ridia forza alle Province e da qui mi auguro possano arrivare impegni concreti a favore delle Province e delle comunità che rappresentano”.