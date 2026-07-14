Imperia, al via il Summer Lab delle Costruzioni 2026: giovani alla scoperta dell’edilizia tra creatività e tecnologia

Ha preso il via oggi a Imperia il Summer Lab delle Costruzioni 2026, il progetto estivo promosso da Formedil Imperia e dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra i 12 e i 14 anni. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere ai più giovani il mondo delle costruzioni attraverso un percorso fatto di attività pratiche, tecnologia e creatività. Una settimana pensata per trasformare l’apprendimento in un’esperienza coinvolgente, dove curiosità e partecipazione diventano gli strumenti principali per scoprire un settore in continua evoluzione. Il laboratorio propone infatti un approccio dinamico, lontano dalla tradizionale idea di formazione, con momenti di gioco, confronto e sperimentazione.

Modellazione e stampa 3D, realtà virtuale, edilizia pratica e attività creative sono alcuni degli appuntamenti inseriti nel programma del Summer Lab. I partecipanti potranno mettersi alla prova con laboratori dedicati alla progettazione digitale, conoscere più da vicino le tecnologie utilizzate nel settore e affrontare percorsi sulla sicurezza in cantiere grazie all’utilizzo dei visori VR. Non mancheranno inoltre esperienze legate alla decorazione e al mosaico, insieme a giochi di squadra, quiz e attività capaci di stimolare collaborazione e inventiva. Un calendario ricco di proposte per avvicinare i giovani alle professioni del futuro attraverso strumenti moderni e linguaggi a loro familiari.

L’obiettivo del progetto è offrire ai partecipanti un’esperienza estiva diversa dal consueto, capace di unire formazione, divertimento e attività concrete in un ambiente stimolante. Il Summer Lab delle Costruzioni vuole mostrare ai ragazzi come il settore edile sia oggi un mondo fatto di innovazione, competenze tecnologiche e creatività, superando gli stereotipi e valorizzando nuove opportunità. Attraverso il contatto diretto con materiali, strumenti e metodologie operative, i giovani possono scoprire un universo professionale ricco di possibilità e comprendere il valore delle competenze tecniche.

Sponsor dell’iniziativa è ANCE Servizi Srl, che sostiene il progetto contribuendo alla realizzazione di un’attività educativa dedicata alle nuove generazioni. Il supporto permette di sviluppare un percorso in cui formazione e orientamento si intrecciano con esperienze coinvolgenti, offrendo ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi al comparto delle costruzioni con modalità innovative. Un investimento sulla conoscenza e sulla crescita dei giovani, attraverso un progetto che punta a creare un primo dialogo tra il mondo scolastico e quello professionale.

"Con il Summer Lab delle Costruzioni vogliamo offrire ai ragazzi un’esperienza capace di unire formazione, creatività e divertimento. Crediamo sia importante avvicinare le nuove generazioni al mondo delle costruzioni attraverso attività concrete, coinvolgenti e innovative, in grado di stimolare curiosità, partecipazione e voglia di imparare", dichiara Francesco Castellaro, Direttore di Formedil Imperia.

Il Summer Lab proseguirà nei prossimi giorni con un calendario ricco di appuntamenti e attività dedicate alla scoperta del settore. La proposta di Formedil Imperia si conferma così come un’occasione per vivere un’estate all’insegna della sperimentazione, della condivisione e della conoscenza. Un percorso pensato per far emergere nei ragazzi interesse e curiosità verso un comparto che guarda sempre più alla tecnologia, alla sostenibilità e all’innovazione, coinvolgendo le nuove generazioni con strumenti capaci di parlare il loro linguaggio.