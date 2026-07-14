Hotel Astoria, il Comune affida uno studio sulla sostenibilità economica per valutare la richiesta di svincolo

Il Comune di Sanremo compie un nuovo passo nell'iter relativo all'Hotel Astoria, affidando un incarico professionale finalizzato alla verifica della sostenibilità economica della gestione alberghiera e al supporto tecnico per l'analisi dell'istanza di svincolo della struttura ricettiva. La decisione è contenuta nella determina dirigenziale numero 3524 del 13 luglio, pubblicata all'Albo Pretorio comunale, con la quale il Settore Imprese e Territorio ha formalizzato l'affidamento del servizio alla società Neopa Spa di Alessandria, specializzata in consulenze economiche e strategiche.

L'incarico rientra nell'ambito delle valutazioni che l'amministrazione sta conducendo sulla richiesta di svincolo dell'albergo, una procedura che richiede approfondimenti sia dal punto di vista urbanistico sia sotto il profilo economico. In particolare, lo studio dovrà verificare la reale sostenibilità della gestione alberghiera della struttura e fornire elementi utili agli uffici comunali per esaminare la documentazione presentata. Si tratta di un passaggio considerato fondamentale per supportare le future decisioni dell'ente su una pratica che riguarda uno storico immobile del patrimonio turistico cittadino.

L'affidamento è avvenuto tramite procedura diretta, prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici per servizi di importo inferiore a 140mila euro. Il Comune aveva avviato il 1° luglio una richiesta di preventivo attraverso la piattaforma digitale "Appalti & Contratti", individuando come interlocutore la società Neopa Spa. Entro il termine fissato del 6 luglio è pervenuta l'offerta economica, che è stata successivamente valutata e ritenuta congrua dagli uffici competenti.

L'importo dell'incarico ammonta a 5.900 euro oltre IVA, per una spesa complessiva pari a 7.198 euro, finanziata attraverso il capitolo di bilancio dedicato alle spese relative all'urbanistica. La società incaricata ha inoltre presentato tutta la documentazione richiesta, comprese le dichiarazioni relative ai requisiti professionali, alla tracciabilità dei flussi finanziari e all'assenza di situazioni di conflitto d'interesse.

Responsabile del procedimento è l'architetto Sarah Frare, responsabile dell'Urbanistica del Comune di Sanremo, mentre il controllo sulla regolarità amministrativa dell'iter è stato effettuato dal funzionario delegato, l'ingegner Giovanni Brancatisano. Con il conferimento dell'incarico prende quindi forma una nuova fase dell'istruttoria legata all'Hotel Astoria, dossier che continua a essere seguito con attenzione dagli uffici comunali per le possibili ricadute sul futuro utilizzo della struttura e, più in generale, sul comparto turistico cittadino.