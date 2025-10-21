Raccolta differenziata a Sanremo: isola informatizzata spostata in corso Inglesi, ma i problemi sono gli stessi (Foto)

Raccolta differenziata dei rifiuti, decisamente solo croce piuttosto che delizia per tantissimi comuni. E anche Sanremo, nonostante le percentuali si siano un po’ alzate da qualche mese a questa parte, non è da meno. Negli ultimi mesi, va rammentato, Amaie Energia e i suoi operai stanno cercando di migliorare il servizio e, seppur con qualche pecca, la raccolta è migliorata. Ci sono poi le nuove isole ecologiche automatizzate che, a breve dovrebbero aumentare nel loro numero ma che, purtroppo, non vengono spesso utilizzate dagli utenti in modo corretto.

E’ il caso di quella da poco spostata da via Caduti del Lavoro (dopo una serie di lamentele attraverso il nostro giornale) a corso Inglesi. Già nella sede precedente la situazione era a dir poco riprovevole, con l’abbandono dei rifiuti che era costante, con la presenza di gabbiani e topi, proprio di fronte ad un asilo frequentato ovviamente da tanti bambini. Dopo tanta insistenza il comune, di concerto con Amaie Energia, ha spostato l’isola ecologica e, come purtroppo spesso capita, i cittadini la inondano di qualsiasi genere di immondizia. Le foto sono eloquenti ma servirebbe anche un sistema di trasmissione olfattiva per far sentire i miasmi e, perché no, un pattugliamento continuo della zona, visto che ci sono stati segnalati topi di ogni dimensione.

A volte sembra davvero impossibile che l’educazione civica manchi in modo così elevato tra la gente, eppure basta spostarsi anche nell’immediato entroterra per capirlo, con abbandoni di immondizia che si ripresentano quotidianamente. I soliti ‘leoni da tastiera’ saranno sicuramente pronti a sostenere che “non sanno dove buttare i sacchetti” oppure “non riusciamo a far funzionare i cassonetti” e che “sono sempre pieni”.

I problemi sono sempre gli stessi: tra chi non paga la Tari (e quindi abbandona l’immondizia) a chi non intende proprio fare la differenziata per arrivare a chi preferisce gettare la ‘rumenta’ come gli capita. A pagarne le spese sono ovviamente i cittadini corretti che, oltre a pagare regolarmente la Tari si trovano con un servizi al di sotto dello standard ma, quasi sempre, per colpa degli ‘altri’.

Che fare? Difficile a dirsi perché a Sanremo, dal lontano 2009, quando venne svolto il primo tentativo di differenziata, si sono fatti enormi sforzi per migliorare la risicata percentuale (sempre attorno al 60%) ma senza mai eccellere. Il tutto senza parlare di biodigestore o di trasporto dei rifiuti fuori provincia, perché andremmo a toccare un tasto vecchio di decenni e, in questo caso, i colpevoli sono altri.