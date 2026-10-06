Ventimiglia, incendio sull'Aurelia: strada riaperta a senso unico alternato, possibili rallentamenti

È ripresa, anche se ancora parzialmente, la circolazione lungo la strada statale 1 "Via Aurelia" a Ventimiglia, dove nel pomeriggio si è verificato un incendio all'altezza del km 695,400.

A causa del rogo la strada era stata inizialmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di emergenza e garantire la sicurezza degli automobilisti.

La situazione è successivamente migliorata e la circolazione è stata riaperta su una sola corsia, con l'istituzione del senso unico alternato nel tratto interessato.

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nello spegnimento dell'incendio e nella messa in sicurezza dell'area, mentre il personale Anas si occupa della gestione della viabilità.

Per chi deve transitare nella zona è disponibile come percorso alternativo la SS1 dir "dei Balzi Rossi".

La viabilità sull'Aurelia resta quindi possibile, ma sono da mettere in conto rallentamenti e possibili code in corrispondenza dell'incendio. Il ritorno alla normale circolazione avverrà una volta concluse le operazioni e ripristinate le condizioni di piena transitabilità della strada.