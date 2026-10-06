Ventimiglia, incendio alla Mortola: in azione anche squadre della Protezione civile (Foto e video)

Squadre della Protezione civile entrano in azione per supportare i vigili del fuoco, l'elicottero e il canadair nello spegnimento dell'incendio divampato in mattinata in località Croce, alla Mortola, frazione di Ventimiglia.

Sul posto sono, infatti, giunti anche i volontari della Protezione civile di Ventimiglia e di Ponente Emergenza Protezione Civile di Vallecrosia al Mare visto che le fiamme hanno interessando una porzione di territorio caratterizzata da una forte pendenza, elemento che rende più difficili le operazioni di spegnimento da parte delle squadre impegnate a terra.

È, intanto, ripresa, anche se ancora parzialmente, la circolazione lungo la strada statale 1 Aurelia che era stata inizialmente chiusa al transito veicolare dalla polizia locale in direzione del valico di Ponte San Luigi per consentire e garantire in sicurezza le operazioni di spegnimento dell’incendio. La chiusura aveva così causato code e rallentamenti al valico di Ponte San Ludovico.