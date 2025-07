Taggia, volano stracci tra l’assessore Cane e il consigliere Cascino: scontro in aula sul piano regolatore

Accesa discussione mercoledì sera in consiglio comunale a Taggia tra l’assessore Laura Cane e il consigliere di minoranza Gabriele Cascino. A scatenare il confronto è stata una frecciatina lanciata da Cascino all'inizio della seduta, durante la discussione di una mozione presentata dalla consigliera Fulvia Alberti sulla salvaguardia urbanistica. In quell’occasione, Cascino aveva citato espressamente l’assessore Cane sollecitandola su un nuovo piano regolatore, lamentando l’assenza di un progetto concreto.

Il riferimento non era passato inosservato e, una volta giunta la discussione sull’ultimo punto all’ordine del giorno (una convenzione per la riqualificazione dell’area dell’ex passaggio a livello in Arma) l’assessore Cane ha colto l’occasione per replicare. Un intervento che ha fatto esplodere la tensione in aula.

Cascino ha subito interrotto chiedendo al presidente del Consiglio se si trattasse di un fatto personale, contestando il tempismo dell'assessore: “Se mi voleva rispondere, doveva farlo quando l’ho chiamata in causa, non dieci punti dopo”. L’assessore ha rivendicato il diritto di intervenire quando riteneva opportuno, accusando il consigliere di aver parlato fuori tema nella mozione e di volerle impedire di esprimersi. Ne è seguito un botta e risposta dai toni sempre più accesi, con battute personali e accuse reciproche. Cascino ha detto all’assessore “Vai a studiare urbanistica”, ricevendo una risposta immediata: “La sto studiando, al contrario suo”.

Nel tentativo di placare gli animi, è intervenuto anche il sindaco Mario Conio, prendendo le distanze da una frase attribuitagli da Cascino sulla presunta incompetenza di alcuni consiglieri: “Non ho mai detto che qualcuno è incompetente. Non mi permetterei mai. Lei mi ha messo in bocca parole che non ho detto”.

Alla fine è stato il presidente Daniele Festa a chiudere il dibattito, invitando tutti a rientrare nei ranghi e a evitare scontri personali. Ma lo strascico della polemica potrebbe non essere terminato: Cascino ha annunciato che presenterà formalmente un’interrogazione sul piano regolatore. E la questione urbanistica torna così al centro del dibattito politico cittadino.