Ventimiglia: al Maestro Franco Cocco assegnato il San Segundin d’Argentu 2026

Si è riunita questa mattina la Commissione per l’assegnazione del Premio San Segundin al fine di deliberare il conferimento della massima onorificenza cittadina per l’anno 2026. Il Premio San Segundin d’Argentu viene assegnato ogni anno a una persona che, con la propria attività, si sia particolarmente distinta nella divulgazione della cultura, delle tradizioni e della storia della Città di Ventimiglia, che abbia particolari meriti artistici, culturali o sportivi, che abbia operato nel sociale prodigandosi in attività di volontariato e beneficenza oppure compiuto particolari gesta di valore o che, con la propria attività, abbia dato lustro alla Città di Ventimiglia.

Quest’anno la Commissione ha indicato il M° Franco Cocco, storico direttore dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, che riceverà l’onorificenza dal Sindaco, On. Flavio Di Muro, alla presenza di S.E. il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, e delle massime autorità provinciali, il 26 agosto 2026 nell’ambito della cerimonia ufficiale che si terrà alle ore 9.30 presso il Centro Polivalente San Francesco, a Ventimiglia Alta. Seguirà, alle ore 11.00, in Cattedrale, la Santa Messa Pontificale in onore del Santo Patrono San Secondo.

Il premio è stato assegnato con le seguenti motivazioni:

Nato a Ventimiglia il 17 settembre 1959, ha iniziato gli studi di tromba con il M° Maurice Gandolfo presso il Conservatoire National Régional de Nice, ottenendo, nel 1978, il diploma con “Premier Prix à l’unanimité avec les félicitations du jury”. Successivamente, nel 1985, ha conseguito il diploma accademico in Tromba presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, diventando Professore d’Orchestra.

Nel 1977 ha partecipato al concorso nazionale indetto da Radio France per una tournée con l’Orchestre Philharmonique de Paris, classificandosi al secondo posto.

Il M° Franco Cocco si esibisce regolarmente in Italia e all’estero con diverse formazioni, eseguendo un vasto repertorio che spazia dalla musica barocca al jazz, passando per le musiche popolari locali. Nell’ambito jazz ha fatto parte, in qualità di prima tromba, dell’ensemble “Jazz Big Band” di Sanremo e si è esibito con grandi musicisti come Bob Mover, Emanuele Cisi, Andrea Allone (chitarrista di Paolo Conte), Reddy Bobbio, Gianni Basso e molti altri. Nel 1990 ha fondato l’ensemble jazz “CocoZoo”, con il quale ha tenuto apprezzati concerti. Sempre in quegli anni è stato diretto dal grande Gerry Mulligan.

Nel 1994 è stato nominato dall’Accademia della Cultura Intemelia “Accademico della Cumpagnia di Ventemigliusi”. Per quasi vent’anni, dal 1989 al 2008, è stato Maestro della Banda Musicale Città di Ventimiglia.

Tra le numerose collaborazioni e incisioni avute negli anni si ricordano quelle con Fausto Papetti, Claudio Villa e Nilla Pizzi.

Dal 2009 è Presidente e Maestro dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, associazione nata per valorizzare la cultura musicale della città e dare spazio ai giovani musicisti che desiderano inserirsi nel mondo della musica.

Nel 2011 ha iniziato a collaborare con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, partecipando a diversi concerti in Italia. Sempre dal 2011 è responsabile di numerosi progetti musicali portati avanti, fino a oggi, nelle scuole della città.

Dal 2012 fa parte del quartetto di trombe “Farfarello”, suonando con trombettisti di fama internazionale. Successivamente, nel 2014, viene fondata la Sinfonica di Bordighera, di cui fa tuttora parte in qualità di prima tromba.

Nel 2015 ha suonato, in qualità di prima tromba, al Festival di Sanremo Junior nell’ambito del Global Education Festival (GEF).

Nel 2017 ha diretto con orgoglio e soddisfazione l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia nella prima rappresentazione dell’opera teatrale “Il Corsaro Nero”, con la partecipazione dell’attore David Riondino, su testi di Emilio Salgari, con adattamento musicale e direzione artistica del M° Franco Cocco.

Il Maestro della Città di Ventimiglia ha portato il nome della città anche al di fuori dei confini cittadini, partecipando con la Filarmonica a numerose manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale, tra cui il Carnevale di Nizza (2010 e 2011), manifestazioni a La Turbie (2009 e 2010), la cerimonia della consegna delle chiavi della città ad Anita Garibaldi, pronipote di Giuseppe Garibaldi, presso il Consolato di Nizza (2013), il Raduno Bandistico di Nozzano Castello (2012), la Festa della Trippa di Moncalieri (2014), il Carnevale di Loano (2019), il Festival Bandistico Nazionale di Castellamonte (2022) e, ogni anno, la Festa del 14 luglio a Beausoleil.

Il M° Franco Cocco è da sempre molto sensibile alle associazioni cittadine e alle iniziative di solidarietà e promozione culturale locale. Ogni anno organizza uno o più concerti gratuiti dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia con lo scopo di raccogliere contributi da destinare alle associazioni e agli enti cittadini che operano a favore della comunità, come la SPES, le Suore dell’Orto, Le Ragazze di Wilma, la Fondazione Chiappori, gli Alpini e la Parrocchia di Ventimiglia Alta. Durante questi concerti vengono eseguiti i brani preparati nel corso delle prove settimanali sotto la sua direzione.

Con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i Canti Ventemigliusi, dal 2020 organizza giornate di registrazione dedicate a questi brani, successivamente condivisi sulle piattaforme social. A oggi sono stati registrati numerosi brani, tra cui “Legenda Ventemigliusa”, “U Valser de San Segundu”, “Tiralogni”, “Cume a l’è Bona a Pisciadela”, “T’aspeitu a Bataglià”, “In Riviera”, “Angelina” e l’inno di Ventimiglia “Paulin”.

Queste registrazioni, realizzate singolarmente, hanno richiesto centinaia di ore di lavoro dedicate alla valorizzazione della cultura cittadina.

Sempre con l’obiettivo di promuovere la cultura bandistica e quella cittadina, nel 2021 ha concluso numerosi progetti gratuiti di musicoterapia e promozione culturale rivolti agli studenti, con e senza Bisogni Educativi Speciali, nei vari istituti scolastici.

Ogni anno organizza campus e laboratori gratuiti per ragazzi appassionati di musica, tra cui il Laboratorio di Musica d’Insieme “Suoniamo Insieme”.

Per sensibilizzare i giovani organizza inoltre diversi interventi presso il Ricovero di Latte (Fondazione Chiappori), allietando gli ospiti della struttura con le musiche della Città di Confine.