Sergio Tommasini entra nella Giunta Esecutiva di Confservizi Nord Ovest: nominato durante l'Assemblea dei Soci a Torino

In occasione della 68^ Assemblea dei Soci Di Confservizi Nord Ovest organizzata a Villa Sassi a Torino, Sergio Tommasini è stato nominato componente della Giunta Esecutiva di Confservizi Nord Ovest, l'organismo di indirizzo dell'associazione che rappresenta le aziende pubbliche e partecipate operanti nei servizi pubblici locali di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. La nomina rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale maturato negli ultimi anni nel settore dei servizi pubblici locali, della gestione ambientale e delle utilities, oltre a costituire un'opportunità per rafforzare la presenza della Liguria nei principali tavoli di confronto dedicati allo sviluppo del comparto.

Confservizi Nord Ovest riunisce le principali società pubbliche operanti nei settori dell'ambiente, del ciclo idrico integrato, dell'energia, dei trasporti pubblici locali e degli altri servizi di interesse generale. La Giunta Permanente svolge un ruolo di indirizzo strategico, promuovendo il confronto tra aziende, istituzioni e stakeholder sulle principali evoluzioni normative, regolatorie e industriali che interessano il comparto. La partecipazione di Sergio Tommasini consentirà di portare all'interno dell'Associazione l'esperienza maturata nella gestione dei servizi ambientali e nella pianificazione del ciclo dei rifiuti, contribuendo al confronto su temi oggi centrali per il futuro delle utilities pubbliche: la sostenibilità economica dei servizi, l'attuazione della regolazione ARERA, gli investimenti del PNRR, l'economia circolare, l'autosufficienza impiantistica e l'innovazione organizzativa.

«Accolgo questa nomina con grande senso di responsabilità – dichiara Sergio Tommasini –. Si tratta prima di tutto di un riconoscimento al lavoro svolto sul territorio e rappresenta un'importante occasione per mettere a disposizione del sistema delle utilities pubbliche l'esperienza maturata in questi anni. Credo fortemente nel valore della collaborazione tra aziende pubbliche, istituzioni e associazioni di settore, soprattutto in una fase di profonde trasformazioni come quella che stiamo vivendo. Ringrazio il Presidente Sandro Baraggioli, il direttore Sergio Bianchi, i membri del consiglio direttivo e i membri della giunta esecutiva. Un ringraziamento anche al Past President della Confservizi Liguria Valter Seggi, tra i promotori della fusione con la parte di Confservizi Nord Ovest.»

Tommasini ha inoltre sottolineato come il ruolo assunto consentirà di rafforzare ulteriormente il dialogo tra il territorio ligure e le principali realtà del Nord Ovest, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche sui temi della gestione industriale dei servizi pubblici locali. La nomina assume particolare rilievo anche per il Ponente ligure, che potrà contare su una rappresentanza diretta all'interno di uno dei principali organismi di coordinamento delle aziende pubbliche del Nord Italia, contribuendo a portare all'attenzione nazionale le esigenze e le prospettive di sviluppo del territorio.