Capo Verde, immersione in memoria di Vincenzo Russello: amici e subacquei rendono omaggio al "Console del Mare"

Un'immersione nel segno del ricordo, dell'amicizia e della passione per il mare. Nella mattinata di sabato 4 luglio un gruppo di amici del Console del Mare Vincenzo Russello ha voluto rendergli omaggio con un'immersione nelle acque di Capo Verde, nella zona conosciuta come "Pali in fila". Proprio qui si trova la statua della Madonnina dei fiori, alla cui posa aveva contribuito anche Russello, luogo simbolico scelto per celebrare la memoria di una figura che ha dedicato la propria vita al mare e alla subacquea.

Numerosi subacquei hanno preso parte all'iniziativa, scendendo sul fondale con un pensiero rivolto a Vincenzo Russello. Un gesto semplice ma ricco di significato, con il quale amici e appassionati hanno voluto lasciare idealmente tra le acque che tanto amava il suo spirito e la sua anima. "Il tuo ricordo rimarrà impresso nei fondali che tanto amavi e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerti", è il messaggio condiviso dai partecipanti al termine della cerimonia.

L'omaggio ha voluto ricordare non solo l'uomo, ma anche il maestro. Russello, infatti, ha formato generazioni di subacquei, trasmettendo con entusiasmo la bellezza degli abissi e il rispetto per l'ambiente marino. Un'eredità fatta di insegnamenti, esperienza e amore per il mare che continuerà a vivere attraverso quanti hanno avuto la fortuna di condividere con lui immersioni, lezioni e momenti di amicizia.

Il ricordo si conclude con parole cariche di emozione, dedicate a chi ha trasformato una passione in una missione di vita. "Hai insegnato a molti a respirare sott'acqua, ora respiri l'infinito. Buon viaggio maestro". Un saluto che racchiude l'affetto di un'intera comunità di subacquei e amici, consapevole che il vuoto lasciato dalla sua scomparsa è grande quanto il mare, ma che i suoi insegnamenti continueranno a vivere nel tempo.