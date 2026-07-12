Vallecrosia al Mare, nuovo presidio sanitario sul lungomare per garantire assistenza e sicurezza a residenti e turisti

Un nuovo presidio sanitario sul lungomare di Vallecrosia al Mare per rafforzare la sicurezza durante la stagione estiva e assicurare un'assistenza tempestiva a residenti e turisti. L'iniziativa, realizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Azzurra Misericordia, punta a garantire un servizio qualificato nei mesi di maggiore affluenza, con un'ambulanza attrezzata e personale dedicato pronto a intervenire in caso di necessità. Il presidio sarà operativo sul lungomare, rappresentando un punto di riferimento per chi frequenta le spiagge e le aree del litorale.

A illustrare il progetto è l'assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali, Mirko Valenti. "Il presidio sarà assicurato dalla presenza di un'ambulanza attrezzata per il soccorso sanitario, posizionata presso il Resentello del lungomare e pronta a intervenire in caso di emergenza. A supporto del servizio opererà una squadra di militi che presidierà le aree più frequentate del litorale, offrendo assistenza sanitaria immediata a cittadini e turisti in difficoltà e rappresentando un punto di riferimento costante per la sicurezza del nostro litorale", ha spiegato l'assessore, sottolineando l'importanza di una presenza sanitaria stabile in uno dei punti più frequentati della città durante l'estate.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Fabio Perri, che evidenzia come il nuovo servizio si inserisca in una più ampia strategia di prevenzione e tutela della salute pubblica. "L'iniziativa rappresenta un ulteriore e significativo impegno dell'Amministrazione comunale per rafforzare la sicurezza del territorio, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, garantendo una presenza sanitaria qualificata nelle zone più frequentate. Con questo nuovo presidio confermiamo la volontà di investire nella prevenzione, nella tempestività dei soccorsi e nella tutela della salute pubblica, offrendo un servizio concreto a beneficio della comunità e dei numerosi turisti che scelgono Vallecrosia al Mare durante la stagione estiva", ha dichiarato il primo cittadino.

Il presidio sanitario sarà attivo nei mesi di luglio e agosto con un calendario prestabilito: il venerdì dalle 15.00 alle 18.00, mentre il sabato e la domenica il servizio sarà garantito dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il nuovo presidio rappresenta un ulteriore tassello del piano dei servizi estivi predisposto dall'Amministrazione comunale, con l'obiettivo di rendere il litorale sempre più sicuro, accogliente e pronto a rispondere con efficacia alle esigenze di cittadini e visitatori.