Tunnel di Tenda, Anas modifica gli orari: apertura continuata fino alle 23 dal 30 luglio al 13 settembre

Buone notizie per chi attraversa il confine tra Italia e Francia attraverso il Tunnel di Tenda. L'Associazione Colle di Tenda ha accolto con soddisfazione la pubblicazione dell'Ordinanza Anas n. 457/2026, che introduce una modifica significativa agli orari di apertura del traforo.

La novità principale riguarda il periodo compreso tra il 30 luglio e il 13 settembre: in queste settimane il tunnel resterà aperto tutti i giorni, feriali e festivi, con orario continuato dalle 6.00 alle 23.00, superando così la precedente distinzione tra giorni feriali e fine settimana che fino ad oggi ha caratterizzato la viabilità del valico.

Per l'Associazione si tratta di un provvedimento importante, capace di garantire maggiore continuità nei collegamenti tra i due versanti alpini. Il nuovo regime di apertura, sottolinea il presidente Marcello Bevilacqua, offrirà "un beneficio concreto a cittadini, lavoratori, imprese e al comparto turistico delle vallate", in un periodo dell'anno particolarmente delicato per la mobilità transfrontaliera, complice l'afflusso turistico estivo.

L'Associazione Colle di Tenda annuncia infine l'intenzione di continuare a seguire con attenzione l'evoluzione del cantiere e delle modalità di esercizio del traforo, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni e impegnandosi a informare puntualmente cittadini e utenti su ogni futuro aggiornamento riguardante la viabilità del tunnel.



