Teatro del Casinò di Sanremo, al via il restyling da 150mila euro: nuovo look e più sicurezza entro settembre

Prenderanno il via domani i lavori di riqualificazione del Teatro del Casinò di Sanremo, uno degli spazi culturali più rappresentativi della città. L'intervento, che si concluderà il prossimo 3 settembre, prevede un investimento di circa 150mila euro e punta a rinnovare la storica sala senza alterarne l'identità architettonica e cromatica. Il progetto è stato voluto dall'Amministrazione comunale e condiviso con il Consiglio di amministrazione della Casa da Gioco con l'obiettivo di restituire alla città un teatro ancora più funzionale, confortevole e sicuro, in vista della ripresa della stagione culturale prevista per l'inizio di settembre.

L'intervento non si limiterà al rifacimento della moquette, ma comprenderà un più ampio programma di riqualificazione. Saranno infatti smontate e restaurate le storiche poltrone, che verranno dotate di nuovi supporti strutturali per migliorarne stabilità e comfort. Prevista anche la sostituzione dell'illuminazione dei gradini con nuovi segnapasso conformi alle normative vigenti, così da aumentare la sicurezza e la fruibilità della sala durante spettacoli ed eventi. Particolare attenzione sarà riservata anche alla tutela delle aree più pregiate del teatro, a partire dal palcoscenico, che verrà protetto fin dalle prime fasi del cantiere.

Il cronoprogramma prevede una prima fase, a metà luglio, dedicata allo smontaggio delle sedute e delle strutture di protezione. Successivamente si procederà con la rimozione della vecchia moquette e il ripristino dei fondi, mentre nel corso del mese di agosto verranno posati il nuovo tappeto e reinstallate le poltrone. L'intero piano dei lavori comprende anche la bonifica e lo smaltimento ecologico dei materiali preesistenti, con l'obiettivo di rispettare i tempi fissati e riconsegnare il teatro completamente rinnovato entro il 3 settembre.

"Il Teatro del Casinò – dichiara il sindaco Alessandro Mager – è il cuore pulsante della nostra offerta culturale e un biglietto da visita per il turismo cittadino. Con questo investimento, programmato con il Cda all'inizio del suo mandato, restituiremo alla città e ai visitatori un teatro ancora più accogliente ed elegante, all'altezza del prestigio che vanta il Casinò".

Soddisfazione anche da parte del Consiglio di amministrazione della Casa da Gioco, guidato dal presidente Giuseppe Di Meco insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi, che ha seguito da vicino l'avvio dell'intervento. "Abbiamo accolto l'invito del sindaco con molta cura e dedizione – hanno dichiarato – attivando immediatamente l'ufficio economato e l'ufficio tecnico del Casinò per la realizzazione del progetto. Ringraziamo tutti coloro che sono stati coinvolti per l'attivazione dei lavori e vi annunciamo in anticipo una piacevole sorpresa per la conclusione dei lavori, prevista nei primi giorni di settembre".