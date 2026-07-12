Ventimiglia, abbandono illecito di rifiuti: multa da 2.000 euro e fermo del veicolo a una ditta francese individuata dalle telecamere

Nuovo intervento contro l'abbandono illecito di rifiuti a Ventimiglia. Grazie al sistema di videosorveglianza installato sul territorio, è stata individuata una ditta francese responsabile di un episodio di smaltimento irregolare dei rifiuti. Per i responsabili è scattata una sanzione amministrativa da 2.000 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo utilizzato per commettere l'illecito. Un risultato che, secondo l'Amministrazione comunale, conferma l'efficacia dei controlli e degli strumenti di monitoraggio adottati per contrastare un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità sul territorio cittadino.

Sull'accaduto è intervenuto il sindaco Flavio Di Muro, che ha colto l'occasione per ribadire la linea dell'Amministrazione nei confronti di chi non rispetta le regole. "Colgo l'occasione per dire con chiarezza che i controlli si stanno intensificando anche nel centro cittadino. Sto ricevendo numerose segnalazioni e vedendo situazioni che non sono più tollerabili. Il rispetto della città è un dovere di tutti, non solo dell'Amministrazione", ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come l'attenzione della Polizia locale e degli uffici competenti sia destinata ad aumentare nelle prossime settimane.

Il sindaco ha inoltre evidenziato che il Comune è impegnato ad affrontare alcune problematiche legate alla gestione delle postazioni dei cassonetti, precisando però che tali criticità non possono diventare un alibi per comportamenti scorretti. "Siamo al lavoro per risolvere criticità legate ad alcune postazioni di cassonetti, ma questo non giustifica chi continua, per abitudine, a lasciare sacchetti a terra o ad abbandonare rifiuti ingombranti", ha aggiunto Di Muro, richiamando tutti i cittadini e gli operatori economici al rispetto delle norme e del decoro urbano.

Infine il primo cittadino ha lanciato un nuovo monito nei confronti dei trasgressori, ricordando le conseguenze previste dalla normativa vigente. "Chi continua a insozzare la nostra città rischia sanzioni molto pesanti e, nei casi previsti dalla legge, anche conseguenze penali", ha concluso il sindaco. L'Amministrazione comunale conferma quindi la volontà di proseguire con controlli sempre più capillari, facendo leva sia sull'attività della videosorveglianza sia sulle segnalazioni dei cittadini, con l'obiettivo di contrastare l'abbandono dei rifiuti e tutelare il decoro di Ventimiglia.