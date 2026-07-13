Ospedaletti, stretta contro i proprietari di cani maleducati: nuova ordinanza su guinzaglio e deiezioni per tutelare decoro e igiene

Il Comune di Ospedaletti stringe le maglie nei confronti dei proprietari di cani che non rispettano le regole di convivenza civile. L'Amministrazione comunale introduce una serie di disposizioni volte a rafforzare il rispetto dell'igiene pubblica e del decoro urbano, ponendo particolare attenzione all'obbligo di rimuovere le deiezioni canine e alla corretta conduzione degli animali negli spazi pubblici. Un provvedimento che punta a contrastare i comportamenti scorretti di una minoranza di proprietari che, con atteggiamenti poco rispettosi, finiscono per penalizzare l'intera comunità e gli stessi cittadini che conducono i propri amici a quattro zampe in modo responsabile.

L'ordinanza richiama il quadro normativo nazionale e comunale in materia di tutela degli animali e sicurezza pubblica, ribadendo che il proprietario di un cane è sempre responsabile del suo benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, rispondendo sia civilmente sia penalmente per eventuali danni o lesioni provocati a persone, animali o cose. La responsabilità, inoltre, ricade anche su chiunque accetti, a qualsiasi titolo, di detenere temporaneamente un cane non di proprietà. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di garantire una maggiore attenzione al rispetto delle regole, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e turisti.

Tra le principali disposizioni contenute nell'ordinanza figura l'obbligo di condurre i cani, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, con un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri, ad eccezione delle aree di sgambamento individuate dal Comune. Il conduttore dovrà inoltre avere sempre con sé una museruola, rigida oppure morbida, da utilizzare nei casi in cui vi sia un rischio per l'incolumità di persone o altri animali oppure quando ne venga richiesta l'applicazione da parte della Polizia Locale o delle forze dell'ordine, in particolare negli spazi più affollati.

Il cuore del provvedimento resta però la volontà di contrastare il fenomeno delle deiezioni canine lasciate sui marciapiedi, nelle piazze e nelle aree verdi, una problematica più volte segnalata dai cittadini e che incide direttamente sul decoro della città. L'ordinanza rappresenta quindi una vera e propria stretta nei confronti dei proprietari maleducati, richiamandoli al rispetto delle norme igienico-sanitarie e ricordando che il mancato rispetto delle disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7-bis del Testo unico degli enti locali. L'intenzione del Comune è quella di promuovere una maggiore responsabilità da parte di tutti, nell'interesse della collettività e dell'immagine di Ospedaletti.