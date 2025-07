Soccorso e trasporto d’urgenza per animali, Vallecrosia firma convenzione con Ambulanze Veterinarie Odv

Vallecrosia firma una convenzione con Ambulanze Veterinarie Odv per garantire interventi tempestivi di soccorso e trasporto d'urgenza per gli animali sul territorio comunale.

Un risultato frutto del lavoro sinergico tra assessori e consiglieri con il totale supporto del sindaco Perri. "Un importante passo per il benessere degli animali d’affezione e delle famiglie. In caso di emergenza, i residenti potranno contare su un servizio gratuito, tempestivo e professionale" - annuncia il sindaco Fabio Perri - "Un ringraziamento va all’assessore Mirko Valenti e ai consiglieri Mattia Petrini e Luciana Rondelli per aver posto la loro attenzione a un tema sempre più importante".

"Il comune di Vallecrosia ha firmato la convenzione con la nostra associazione" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv - "Finalmente un’amministrazione che dimostra con i fatti, e non con le parole, di voler tutelare gli animali e sostenere i cittadini. Noi ci siamo sempre stati, anche senza convenzioni. Abbiamo pagato farmaci, cliniche, visite, quando chi ci chiamava non poteva permetterselo. Non lo abbiamo fatto per guadagno ma per coscienza".

"Andiamo avanti da tre anni con otto ambulanze attive, migliaia di interventi, decine di volontari formati e oltre 40.000 persone che seguono e sostengono la nostra attività. Ogni giorno, con i nostri volontari, togliamo del tempo alla nostra vita e alle nostre famiglie per portare avanti questo progetto: una realtà viva, solida e oggi finalmente riconosciuta" - sottolinea Ambulanze Veterinarie Odv -"Un grazie sincero a chi ci crede e ci sostiene e, in particolare, al consigliere comunale Mattia Petrini, all'assessore Mirko Valenti e al sindaco Fabio Perri, che, dopo appena un mese dall’insediamento, hanno avuto il coraggio e la volontà di attivare questa convenzione. Continueremo a fare la differenza".