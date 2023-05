Sanremo: Casa Serena, il Comune ci riprova. Pronta la gara d’appalto per la gestione triennale

Dimenticare la querelle My Home e puntare alla cessione della struttura nel minor tempo possibile. Il Comune di Sanremo è pronto a indire una nuova gara d’appalto per la gestione triennale della RSA di Poggio Casa Serena, finita al centro del braccio di ferro con la società che ne prese la gestione per poi abbandonarla dopo mesi di tensioni con Palazzo Bellevue.

E così l’onere sia economico che gestionale della casa di riposo è finita nuovamente sulla schiena del Comune che, però, è intenzionato a percorrere ancora la strada della gara per un affidamento esterno. La giunta ha recentemente approvato le carte che danno il via libera al nuovo appalto che avrà un affidamento a base di gara di 9,4 milioni di euro spalmati sul triennio 2024/2026. L’amministrazione ha quindi dato mandato alla Centrale Unica di Committenza di predisporre gli atti e le procedure per affidare la RSA.

Come ha spiegato anche l’assessore al Bilancio Massimo Rossano, la gestione di Casa Serena è parte del bilancio di Palazzo Bellevue con una spesa a carico del Comune di 540 mila euro al 31 maggio di quest’anno poi destinata a essere rivista in equilibrio per il 2024 e il 2025.