Ventimiglia, gara podistica al confine: cambia la viabilità

Cambia la viabilità a Ventimiglia. Dalle 8 alle 12 di domani, il 19 maggio, il traffico veicolare in direzione Francia verrà deviato verso Ponte San Luigi.

Un provvedimento preso per garantire lo svolgimento di una gara podistica organizzata in territorio francese in zona Ponte San Ludovico, al confine di Stato, in totale sicurezza.

Lo comunica il Comune: "Domani, domenica 19 maggio, dalle 8 alle 12 circa, il traffico veicolare verso la Francia sarà deviato verso Ponte San Luigi (frontiera alta)".