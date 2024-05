Sanremo, il candidato sindaco Roberto Rizzo propone una serata tematica sull'acqua pubblica e la 'questione Rivieracqua'

Serata tematica sull'acqua pubblica e la 'questione Rivieracqua'. Si terrà lunedì prossimo, il 20 maggio, alle 20.45 presso la Sala della Federazione Operaia Sanremese di via Corradi 47 a Sanremo.

Roberto Rizzo, candidato sindaco per il M5S, invita la cittadinanza a un incontro nel quale si discuterà di acqua pubblica e della spinosa questione Rivieracqua, al centro della bufera per il suo debito mostruoso, il concordato, l’ingresso di soci privati, gli aumenti e le opinabili richieste di denaro retroattive effettuate ai cittadini per avere liquidità ed evitare il fallimento, con gli ultimissimi sviluppi emersi in queste ore dalla riunione provinciale.

Durante l’incontro prenderanno la parola esperti del settore che forniranno ai cittadini le informazioni necessarie per fare fronte alle pretese del gestore del servizio idrico. Sul tema dell’acqua pubblica da sempre caro al Movimento e a sostegno della candidatura di Roberto Rizzo a Palazzo Bellevue interverranno in sala illustri ospiti a cinque stelle: l’onorevole Chiara Appendino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, e il senatore Luca Pirondini.