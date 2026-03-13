Regione Liguria approva la graduatoria: 784 borse di studio per sostenere le famiglie nell’anno scolastico 2024-2025

È stata approvata la graduatoria dei vincitori delle borse di studio relative alla spesa sostenuta dalle famiglie per l’iscrizione e la frequenza nell’anno scolastico 2024-2025. “I beneficiari di borsa di studio sono 784, per una spesa complessiva da parte di Regione Liguria di 500 mila euro – spiega il vicepresidente regionale e assessore alla Scuola Simona Ferro –. Un contributo importante che vuole coniugare il diritto allo studio degli alunni con una più ampia libertà nella scelta educativa delle famiglie, consentendo infatti a centinaia di genitori di sostenere le spese per iscrivere i propri figli alla scuola paritaria”.



Questa tipologia di borsa di studio è istituita dalla Regione Liguria ed è destinata alle famiglie degli alunni delle scuole elementari, medie e superiori. L’importo varia in base all’ordine di scuola: 600 euro per la scuola primaria, 800 euro per la scuola secondaria di primo grado e 1.100 euro per la scuola secondaria di secondo grado.



ALiSEO, Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, ha gestito le borse di studio per la Regione e provvederà ai pagamenti agli aventi diritto. Tutti i vincitori riceveranno nei prossimi giorni la comunicazione della Regione Liguria. La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.aliseo.liguria.it.