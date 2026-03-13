Sanremo: Referendum 'Giustizia', il Comitato per il No chiude la campagna con un incontro all’Ariston Roof

Già dallo scorso mese di gennaio Il Comitato per il NO di Sanremo si è impegnato con diverse attività per sensibilizzare la cittadinanza di Sanremo e quella degli altri comuni limitrofi sull’importanza di schierarsi per il NO alla riforma che, se fosse approvata, finirebbe per indebolire la Magistratura violando così il principio dell’autonomia e dell’indipendenza della Magistratura stessa.

L’impegno del Comitato per il NO di Sanremo è sottolineato da alcuni dati: l’organizzazione di tre incontri pubblici con la partecipazione di magistrati, oltre dieci banchetti per la distribuzione di materiali informativi e numerose azioni di volantinaggio a cui si aggiungono gli incontri di formazione/informazione presso le sedi delle forze politiche che sostengono il NO.

In chiusura della campagna le forze politiche, le liste civiche e le associazioni di Sanremo, schierate per il NO, organizzano per domenica 15 marzo alle 10.30, nella Sala 1 dell’Ariston Roof, con un incontro pubblico che rappresenta la sintesi della partecipazione politica delle forze che hanno assunto una precisa presa di posizione contro la riforma costituzionale. Dopo l’introduzione di Riccardo Ferrante, docente di Diritto Medievale e Moderno all’Università di Genova, interverranno:



- Matteo Prencipe, responsabile Nazionale Informazione Rifondazione Comunista

- Maria Gabriella Branca, responsabile Giustizia della segreteria nazionale di Sinistra Italiana

- Roberto Pandolfo, deputato del Partito Democratico

- Luca Pirondini, senatore e capogruppo del Movimento Cinque Stelle

A presentare e coordinare l’incontro sarà il giornalista Claudio Donzella.



