Laghetto artificiale di Pompeiana, l’opposizione replica al sindaco Lanteri: "I tagli andavano fatti prima"

L'opposizione di Pompeiana risponde alle recenti dichiarazioni del sindaco Vincenzo Lanteri intorno alla vicenda del laghetto artificiale.

"In questi giorni il Sindaco - afferma il gruppo civico Impegno Comune per Pompeiana, nella figura della capogruppo Manuela Giraudo - è un fiume in piena. Rilascia interviste sul tema laghetto a giornali e Tv. Ormai ne abbiamo perso il conto. Nell'ultima in ordine di tempo, ha dichiarato: 'Per contenere le spese, l’amministrazione ha avviato una serie di misure interne, mi sono ridotto all’osso l’indennità, ricevendo solo il contributo statale e portando a zero il mio costo per il Comune. Anche il vicesindaco (Fabrizio Bucci, ndr.) ha rinunciato al rimborso spese annuale di circa 5 mila euro e ho chiesto al segretario di dimezzare il suo tempo, oltre a una serie di tagli cercando una spending review che per adesso ci garantisce un equilibrio di bilancio, seppur precario'.

Il Sindaco dimentica di dire che la minoranza ha sollevato più volte in Consiglio Comunale il problema di queste spese sin dalla seduta del 20 novembre 2024, sostenendo che tali risparmi si sarebbero dovuti predisporre molto prima e non quando ormai il Comune, come dice il Sindaco, è sull'orlo del baratro.

Ringraziamo comunque il primo cittadino, perché questo suo intervento ci consente di chiarire un aspetto a nostro avviso importante. I Consiglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza non percepiscono nulla, e per usare le parole del Sindaco hanno anch'essi un costo pari a zero per le casse comunali. Precisiamo poi che la nostra capogruppo Manuela Giraudo, quando ha ricoperto l'incarico di Vice Sindaco fino al novembre 2024, non ha mai percepito alcuna indennità e non ha determinato alcun costo per il Comune.

Il Sindaco, per completezza, dovrebbe spiegare ai cittadini come mai nel tempo il Comune si è trovato a dover spendere quelle somme che poi si è deciso di risparmiare. Non sarebbe stato più oculato risparmiare per tempo piuttosto che aspettare di essere in piena crisi?"